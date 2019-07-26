Кононенко розповів, чому програв "слузі народу"

Джерело: інтерв’ю Ігоря Кононенка "Українській правді"

Народний депутат від БПП Ігор Кононенко заявляє, що програв вибори на 94-му окрузі на Київщині з двох причин: через чорний піар і бажання українців віддати всю владу в одні руки.

Пряма мова: "Причини поразки дві. По-перше, масив чорного піару проти мене, дуже інтенсивного. Один із відомих національних каналів на протязі двох місяців спочатку два рази на тиждень, а останні два тижні – кожен день присвячував мені у прайм-тайм мінімум 20 хвилин. І вся ця інформація була негативна".

"По-друге, чому я не виграв. Сприймайте це як напівжарт, але мені здається, що громадяни України вирішили віддати всю владу в одні руки, щоб потім ніхто не казав, що йому не вистачає повноважень. Це таке колективне рішення більшості громадян нашої країни".

Про кампанію і її вартість: "За 9 тижнів я провів більше 500 зустрічей… На них були присутні від 50 до 200 людей. Тобто я особисто поспілкувався з десятьма тисячами людей... Я зробив, що міг".

"Я перерахував на виборчий фонд мільйон гривень. І зараз людина, яка цим займається, ще не звітувала мені, то я не знаю, чи щось лишилось, чи може є якісь невеликі борги. Але загалом кампанія не коштувала більше мільйона гривень, бо я більше не перераховував".

Про свого опонента зі "Слуги народу" Олександра Дубінського: "Працював тренд "старе-нове", а конкретне прізвище кандидата не мало значення. Тому багато кандидатів, які пройшли від партії-лідера, могли навіть не вести кампанію на окрузі. Це були абсолютно нові, невідомі обличчя, але людей це не цікавило".

Про можливі переслідування: "Я за своє життя, як кажуть, уже відбоявся. Переслідування були у 2003-2004 роках, вони були у 2012-2013 роках… Маю надію, принаймні такі заяви робить новий президент, що правоохоронні органи будуть діяти не на замовлення, а згідно із законом. І в цьому сенсі у мені ніяких побоювань нема. Звичайно, якщо буде якийсь "беспредел", то від "беспредела" ніхто не застрахований".

Про те, чи залишиться у політиці: "У політиці я не бачу, що мені зараз робити. Є монобільшість у діючого президента, це вперше в історії. Тому будемо дивитись, що відбудеться. Я маю надію на краще".

Історія питання:

Ігор Кононенко – депутат Верховної Ради 8 скликання, соратник і партнер п’ятого президента Петра Порошенка. У 2014 році пройшов по списку "БПП".

Має спільний бізнес з Порошенком. Зокрема, вони є кінцевими бенефіціарами спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомого як елітний фітнес-клуб "5-й елемент".

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Кононенка викликали на допити у НАБУ.

На позачергових виборах до парламенту Кононенко поступився кандидату від "Слуги народу" медійнику Олександру Дубінському з результатом 40,94% (30 781 голосів) проти 12,01% (9 036 голосів).

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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