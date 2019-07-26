Кононенко рассказал, почему проиграл "слуге народа"

Источник: интервью Игоря Кононенко "Украинской правде"

Народный депутат от БПП Игорь Кононенко заявляет, что проиграл выборы на 94-м округе в Киевской области по двум причинам: из-за черного пиара и желания украинцев отдать всю власть в одни руки.

Прямая речь: "Причины поражения две. Во-первых, массив черного пиара против меня, очень интенсивного. Один из известных национальных каналов в течение двух месяцев сначала два раза в неделю, а последние две недели – каждый день посвящал мне в прайм-тайм минимум 20 минут. И вся эта информация была отрицательная".

"Во-вторых, почему я не выиграл. Воспринимайте это как полушутку, но мне кажется, что граждане Украины решили отдать всю власть в одни руки, чтобы потом никто не говорил, что ему не хватает полномочий. Это такое коллективное решение большинства граждан нашей страны".

О кампании и ее стоимости: "За 9 недель я провел более 500 встреч... На них присутствовали от 50 до 200 человек. То есть я лично пообщался с десятью тысячами людей... Я сделал, что мог".

"Я перечислил на избирательный фонд миллион гривен. И сейчас человек, который этим занимается, еще не отчитывался мне, так что я не знаю, осталось ли что-то, или, может, есть какие-то небольшие долги. Но в целом кампания не стоила более миллиона гривен, потому что я больше не перечислял".

О своем оппоненте со "Слуги народа" Александре Дубинском: "Работал тренд "старое-новое", а конкретная фамилия кандидата не имела значения. Поэтому многие кандидаты, которые прошли от партии-лидера, могли даже не вести кампанию в округе. Это были совершенно новые, неизвестные лица, но людей это не интересовало".

О возможных преследованиях: "Я за свою жизнь, как говорится, уже отбоялся. Преследования были в 2003-2004 годах, они были в 2012-2013 годах... Надеюсь, по крайней мере такие заявления делает новый президент, правоохранительные органы будут действовать не на заказ, а по закону. И в этом смысле у меня никаких опасений нету. Конечно, если будет какой-то "беспредел", то от "беспредела" никто не застрахован".

О том, останется ли в политике: "В политике я не вижу, что мне сейчас делать. Есть монобольшенство у действующего президента, впервые в истории. Поэтому будем смотреть, что произойдет. Я надеюсь на лучшее".

История вопроса:

Игорь Кононенко – депутат Верховной Рады 8 созыва, соратник и партнер пятого президента Петра Порошенко. В 2014 году прошел по списку "БПП".

Имеет общий бизнес с Порошенко. В частности, они являются конечными бенефициарами спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", более известного как элитный фитнес-клуб "5-й элемент".

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Кононенко вызывали на допросы в НАБУ.

На внеочередных выборах в парламент Кононенко проиграл кандидату от "Слуги народа" блогеру Александру Дубинскому с результатом 40,94% (30781 голосов) против 12,01% (9036 голосов).

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Читайте также: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Универсальный солдат президента. Как Игорь Кононенко вырос с бизнесмена в серые кардиналы