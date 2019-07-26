Кононенко рассказал, почему проиграл "слуге народа"

20738 просмотров
Пятница, 26 июля 2019, 10:58

Источник: интервью Игоря Кононенко "Украинской правде"

Народный депутат от БПП Игорь Кононенко заявляет, что проиграл выборы на 94-м округе в Киевской области по двум причинам: из-за черного пиара и желания украинцев отдать всю власть в одни руки.

Прямая речь: "Причины поражения две. Во-первых, массив черного пиара против меня, очень интенсивного. Один из известных национальных каналов в течение двух месяцев сначала два раза в неделю, а последние две недели – каждый день посвящал мне в прайм-тайм минимум 20 минут. И вся эта информация была отрицательная".

"Во-вторых, почему я не выиграл. Воспринимайте это как полушутку, но мне кажется, что граждане Украины решили отдать всю власть в одни руки, чтобы потом никто не говорил, что ему не хватает полномочий. Это такое коллективное решение большинства граждан нашей страны".

О кампании и ее стоимости: "За 9 недель я провел более 500 встреч... На них присутствовали от 50 до 200 человек. То есть я лично пообщался с десятью тысячами людей... Я сделал, что мог".

"Я перечислил на избирательный фонд миллион гривен. И сейчас человек, который этим занимается, еще не отчитывался мне, так что я не знаю, осталось ли что-то, или, может, есть какие-то небольшие долги. Но в целом кампания не стоила более миллиона гривен, потому что я больше не перечислял".

О своем оппоненте со "Слуги народа" Александре Дубинском: "Работал тренд "старое-новое", а конкретная фамилия кандидата не имела значения. Поэтому многие кандидаты, которые прошли от партии-лидера, могли даже не вести кампанию в округе. Это были совершенно новые, неизвестные лица, но людей это не интересовало".

О возможных преследованиях: "Я за свою жизнь, как говорится, уже отбоялся. Преследования были в 2003-2004 годах, они были в 2012-2013 годах... Надеюсь, по крайней мере такие заявления делает новый президент, правоохранительные органы будут действовать не на заказ, а по закону. И в этом смысле у меня никаких опасений нету. Конечно, если будет какой-то "беспредел", то от "беспредела" никто не застрахован".

О том, останется ли в политике: "В политике я не вижу, что мне сейчас делать. Есть монобольшенство у действующего президента, впервые в истории. Поэтому будем смотреть, что произойдет. Я надеюсь на лучшее".

История вопроса:

  • Игорь Кононенко – депутат Верховной Рады 8 созыва, соратник и партнер пятого президента Петра Порошенко. В 2014 году прошел по списку "БПП".
  • Имеет общий бизнес с Порошенко. В частности, они являются конечными бенефициарами спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", более известного как элитный фитнес-клуб "5-й элемент".
  • Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
  • Кононенко вызывали на допросы в НАБУ.
  • На внеочередных выборах в парламент Кононенко проиграл кандидату от "Слуги народа" блогеру Александру Дубинскому с результатом 40,94% (30781 голосов) против 12,01% (9036 голосов).

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Читайте также: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Универсальный солдат президента. Как Игорь Кононенко вырос с бизнесмена в серые кардиналы

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кононенко виборы Киевская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Я проиграл Зеленскому": Литвин, Третьяков, Кононенко, Грановский 26 июля 2019, 05:55
Кононенко и Грановский не попадают в Раду – экзит-полы 21 июля 2019, 22:13
Избирком в округе Кононенко собрался, но состав комиссии не изменил 21 июля 2019, 16:28
Все новости
Главные новости
Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину
Умер спортсмен и экс-капитан олимпийской сборной по легкой атлетике Вирастюк
ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий
Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест
Все новости
success story

Интересные факты о современных самолетах

здоровье

Медреформа 2020: чего ждать врачам, больницам и пациентам

здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів