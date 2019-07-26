Посольство США похвалило українську владу за інцидент з російським танкером

Джерело: Twitter посольства США у Києві

У посольстві Сполучених штатів Америки у Києві заявили, що інцидент з затриманим російським танкером у порту в Одеській області говорить, що нова українська влада має намір захищати свої інтереси не тільки твердо, але і гуманно.

Пряма мова: "Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів".

Що було раніше: 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA". СБУ не повідомила, скільки членів екіпажу знаходилося на борту танкера і що з ними буде далі.

Однак незабаром екіпаж російського танкера відпустили додому. Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і прямують до аеропорту Кишинева.

В СБУ заявили, що російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році, не порушив норм Морського права і законів України.

У п'ятницю російські моряки прибули до Москви.