Посольство США похвалило українську владу за інцидент з російським танкером

22046 переглядів
П'ятниця, 26 липня 2019, 13:34

Джерело: Twitter посольства США у Києві

У посольстві Сполучених штатів Америки у Києві заявили, що інцидент з затриманим російським танкером у порту в Одеській області говорить, що нова українська влада має намір захищати свої інтереси не тільки твердо, але і гуманно.

Пряма мова: "Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів".

Що було раніше: 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA". СБУ не повідомила, скільки членів екіпажу знаходилося на борту танкера і що з ними буде далі.

Однак незабаром екіпаж російського танкера відпустили додому. Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і прямують до аеропорту Кишинева.

В СБУ заявили, що російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році, не порушив норм Морського права і законів України.

У п'ятницю російські моряки прибули до Москви.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Україна США Росія моряки


powered by lun.ua
Матеріали за темою
РФ хоче укласти з Україною короткостроковий контракт на транзит газу в Європу – ЗМІ 26 липня 2019, 12:49
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 26 липня 2019, 12:35
В Євросоюзі назвали ключові пріоритети для нової влади 26 липня 2019, 10:22
Усі новини
Головні новини
Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну
Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк
ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця
Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

здоров'я

Медреформа 2020: чого чекати лікарям, лікарням і пацієнтам

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно