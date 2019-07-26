Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство США похвалило украинскую власть за инцидент с российским танкером

Пятница, 26 июля 2019, 13:34

Источник: Twitter посольства США в Киеве

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве заявили, что инцидент с задержанным российским танкером в порту в Одесской области говорит о том, что новая украинская власть намерена защищать свои интересы не только твердо, но и гуманно.

Прямая речь: "То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров".

Что было ранее: 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер"NEYMA". СБУ не сообщила, сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.

Однако вскоре экипаж российского танкера отпустили домой. Впоследствии СМИ сообщили, что российские моряки на автобусе пересекли границу Украины с Молдовой и направляются в аэропорт Кишинева.

В СБУ заявили, что российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины.

В пятницу российские моряки прибыли в Москву.

Украинская правда
Темы: УкраинаСШАРосcияморяки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Украина
В Эстонии призвали не навязывать Украине темп контрнаступления
Румыния присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины
Разведка опубликовала секретный доклад для Кремля о том, как РФ срывала зерновую сделку
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: