Посольство США похвалило украинскую власть за инцидент с российским танкером

Источник: Twitter посольства США в Киеве

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве заявили, что инцидент с задержанным российским танкером в порту в Одесской области говорит о том, что новая украинская власть намерена защищать свои интересы не только твердо, но и гуманно.

Прямая речь: "То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров".

Что было ранее: 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер"NEYMA". СБУ не сообщила, сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.

Однако вскоре экипаж российского танкера отпустили домой. Впоследствии СМИ сообщили, что российские моряки на автобусе пересекли границу Украины с Молдовой и направляются в аэропорт Кишинева.

В СБУ заявили, что российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины.

В пятницу российские моряки прибыли в Москву.