ЦВК отримала майже всі протоколи про результати виборів

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Субота, 27 липня 2019, 02:43

Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на виборах в Раду вже від 183 з 199 округів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК, передає Інтерфакс-Україна.

На засіданні в п'ятницю Центрвиборчком прийняв оригінальні протоколи про підсумки голосування ще у 67 окружних виборчих комісій.

"Таким чином, станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів", - повідомили в Комісії.

Раніше, в коментарі РБК-Україна заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що ЦВК оголосить про підсумки виборів в термін, відведений законом.

"У ЦВК є 15 днів (з дня виборів). В межах цього терміну ЦВК встановить результат ", - сказав Радченко.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до ВР відбулися 21 липня.
  • Явка виборців по всіх 199 одномандатних округах склала 49,84%.
  • Голосування відбувалося за змішаною виборчою системою: 225 депутатів обирали за пропорційною системою із закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах (ще 26 округів розташовані на непідконтрольних територіях).
  • У бюлетені за партійними списками було представлено 22 партії.
  • За даними ЦВК, всього за партійними списками балотувалися 2746 кандидатів, за мажоритарними округами – 3085 кандидатів.
  • За результатами Національного екзит-полу, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долали п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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Теми: ЦВК вибори


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