ЦВК отримала майже всі протоколи про результати виборів

Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на виборах в Раду вже від 183 з 199 округів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК, передає Інтерфакс-Україна.

На засіданні в п'ятницю Центрвиборчком прийняв оригінальні протоколи про підсумки голосування ще у 67 окружних виборчих комісій.

"Таким чином, станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів", - повідомили в Комісії.

Раніше, в коментарі РБК-Україна заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що ЦВК оголосить про підсумки виборів в термін, відведений законом.

"У ЦВК є 15 днів (з дня виборів). В межах цього терміну ЦВК встановить результат ", - сказав Радченко.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Читайте також: Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

Нагадаємо: