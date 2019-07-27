ЦИК получила почти все протоколы о результатах выборов

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Суббота, 27 июля 2019, 02:43

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на выборах в Раду уже от 183 из 199 округов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Интерфакс-Украина.

На заседании в пятницу Центризбирком принял оригинальные протоколы об итогах голосования еще у 67 окружных избирательных комиссий.

"Таким образом, по состоянию на 26 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 183 округов", - сообщили в Комисии.

Ранее, в комментарии РБК-Украина заместитель главы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что ЦИК объявит об итогах выборов в срок, отведеный законом.

"У ЦИК есть 15 дней (с дня голосования). В пределах этого срока ЦИК установит результат", - сказал Радченко.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля. 
  • Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.
  • Голосование проходило по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избирали по пропорциональной системе с закрытыми списками, 199 – по мажоритарной системе в одномандатных округах (еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях).
  • В бюллетене по партийным спискам было представлено 22 партии.
  • По данным ЦИК, всего по партийным спискам баллотировались 2746 кандидатов, по мажоритарным округам – 3085 кандидатов.
  • По результатам Национального экзит-пола, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевали пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

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Темы: ЦИК виборы


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