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Оппозиционера Яшина задержали в Москве, квартиру обыскали

Суббота, 27 июля 2019, 09:01

Оппозиционера Илью Яшина, кандидата в депутаты Мосгордумы, задержали после ночных обысков в его квартире. 

Об этом сам Яшин сообщил в ночь на 27 июля на своей странице в Facebook. 

Также он сообщил, что после обыска его допросили прямо в квартире, после чего посадили в автозак и доставили в отдел полиции г.Троицка. 

"Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест", - добавил Яшин.

Ранее независимый кандидат в Мосгордуму анонсировал на 27 июля встречу с избирателями возле мэрии Москвы на ул.Тверской, 13. 

Соратники Яшина предполагают, что судить оппозиционера будут по ст.20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", за участие во встрече с избирателями 14 июля у здания мэрии Москвы, в результате чего возможен арест до 10 суток.

Утром 27 июля обыски также провели у другого кандидата в депутаты Мосгордумы, Юлии Галяминой, ранее следственные мероприятия прошли в ее предвыборном штабе.

Также полиция пришла с обыском к Кире Ярмыш - пресс-секретарю Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, задержанного ранее на пробежке и арестованного на 30 суток, а также сотруднику Фонда Руслану Шаведдинову.

По сообщению "Новой газеты", утром в субботу силовики начали обыск у муниципального депутата округа Филевский парк Вадима Коровина.

Напомним,   

  • Выборы в Московскую городскую думу состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года, на них изберут 45 депутатов в 45 одномандатных округах, депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года. 
  • В Москве требуют допустить к городским выборам независимых кандидатов, 20 июля в столице РФ прошел многотысячный митинг "За допуск на выборы", участники которого требовали допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.  
  • Аналогичную акцию независимые кандидаты анонсировали на 27 июля.
  • В мэрии Москвы назвали акцию несогласованной, заявив, что она носят явно незаконный и провокационный характер и заявили, что на планируемом митинге будут искать уклонистов - молодых людей, которые уклоняются от военной службы.  
  • 24 июля полиция провела обыски у кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Сообщалось, что его проводят около десяти сотрудников. 
  • Также полиция обыскала и задержала для допроса директора ФБК Ивана Жданова, муниципального депутата района Митино Николая Баландина и кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева. Еще двух кандидатов в Мосгордуму — Юлию Галямину и Любовь Соболь — вызывали на допрос. О вызове на допрос также сообщил отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Украинская правда
Темы: Росcияоппозициявиборы
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