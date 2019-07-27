Оппозиционера Яшина задержали в Москве, квартиру обыскали

Оппозиционера Илью Яшина, кандидата в депутаты Мосгордумы, задержали после ночных обысков в его квартире.

Об этом сам Яшин сообщил в ночь на 27 июля на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что после обыска его допросили прямо в квартире, после чего посадили в автозак и доставили в отдел полиции г.Троицка.

"Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест", - добавил Яшин.

Ранее независимый кандидат в Мосгордуму анонсировал на 27 июля встречу с избирателями возле мэрии Москвы на ул.Тверской, 13.

Соратники Яшина предполагают, что судить оппозиционера будут по ст.20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", за участие во встрече с избирателями 14 июля у здания мэрии Москвы, в результате чего возможен арест до 10 суток.

Утром 27 июля обыски также провели у другого кандидата в депутаты Мосгордумы, Юлии Галяминой, ранее следственные мероприятия прошли в ее предвыборном штабе.

Также полиция пришла с обыском к Кире Ярмыш - пресс-секретарю Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, задержанного ранее на пробежке и арестованного на 30 суток, а также сотруднику Фонда Руслану Шаведдинову.

По сообщению "Новой газеты", утром в субботу силовики начали обыск у муниципального депутата округа Филевский парк Вадима Коровина.

Напомним,