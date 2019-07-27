Митинг за "независимые выборы" в Москве: задержаны более 300 человек
В Москве полиция задержала более 350 человек на митинге, участники которого требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Данные о количестве задержанных приводит российское ОВД-Инфо.
В полиции Москвы заявили, что количество задержанных на "несанкционированном митинге оппозиции" составляет 295 человек, пишет российский "Интерфакс".
"Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. Значительное количество задержанных не является жителями Москвы", - заявили в пресс-службе полиции Москвы.
Как сообщает "Новая газета", пока на пересечении Тверского бульвара с ул.Тверской и Пушкинской люди стоят по обе стороны улицы, изредка выкрикивая "Мы здесь власть", никто не расходится.
Напротив стоит Росгвардия в полной амуниции. Рядом стоят сотрудники полиции с железными щитами для оттеснения людей. Их они пока не применяли, но держат на чеку, пишет издание.
По данным СМИ, в Брюсовом переулке началась вторая волна жесткого оттеснения участников митинга: ОМОН применяет дубинки и электрошокеры. Людей, сидящих на асфальте, разогнали. Люди скандируют: "Долой власть чекистов" и "Вставайте рядом с нами".
Ранее в Брюсовом переулке людей били дубинками, оттесняя, после чего начались жесткие задержания. В ответ на действия ОМОНА собравшиеся скандировали "Мы без оружия!" и "Где ваша совесть?".
У выхода из станции метро «Пушкинская» так.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019
Видео: Константин Грязнов для ОВД-Инфо pic.twitter.com/DAJuJb3eRZ
Пострадавшая: мундеп Александра Парушина https://t.co/6zTGs8SStB— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019
Вместе с тем коллеги Алексея Навального заявили, что полиция ворвалась в студию "Навальный LIVE" во время прямого эфира на YouTube-канале, повалив лицом на пол двух сотрудников ФБК.
Напомним,
- Выборы в Московскую городскую думу состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года, на них изберут 45 депутатов в 45 одномандатных округах, депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года.
- В Москве требуют допустить к городским выборам независимых кандидатов, 20 июля в столице РФ прошел многотысячный митинг "За допуск на выборы", участники которого требовали допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
- Аналогичную акцию независимые кандидаты анонсировали на 27 июля.
- В мэрии Москвы назвали акцию несогласованной, заявив, что она носят явно незаконный и провокационный характер и заявили, что на планируемом митинге будут искать уклонистов - молодых людей, которые уклоняются от военной службы.
- 24 июля полиция провела обыски у кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова.
- Алексея Навального задержали 24 июля, решением суда он арестован на 30 суток.
- 27 июля стало известно о задержании кандидатов Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галямин, Ильи Яшина, Любви Соболь, этому предшествовали обыски в их штабах и жилье.