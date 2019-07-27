Митинг за "независимые выборы" в Москве: задержаны более 300 человек

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Суббота, 27 июля 2019, 15:57

В Москве полиция задержала более 350 человек на митинге, участники которого требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Данные о количестве задержанных приводит российское ОВД-Инфо.

В полиции Москвы заявили, что количество задержанных на "несанкционированном митинге оппозиции" составляет 295 человек, пишет российский "Интерфакс".

"Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. Значительное количество задержанных не является жителями Москвы", - заявили в пресс-службе полиции Москвы.

Как сообщает "Новая газета", пока на пересечении Тверского бульвара с ул.Тверской и Пушкинской люди стоят по обе стороны улицы, изредка выкрикивая "Мы здесь власть", никто не расходится.

Напротив стоит Росгвардия в полной амуниции. Рядом стоят сотрудники полиции с железными щитами для оттеснения людей. Их они пока не применяли, но держат на чеку, пишет издание. 

По данным СМИ, в Брюсовом переулке началась вторая волна жесткого оттеснения участников митинга: ОМОН применяет дубинки и электрошокеры. Людей, сидящих на асфальте, разогнали. Люди скандируют: "Долой власть чекистов" и "Вставайте рядом с нами".

Ранее в Брюсовом переулке людей били дубинками, оттесняя, после чего начались жесткие задержания. В ответ на действия ОМОНА собравшиеся скандировали "Мы без оружия!" и "Где ваша совесть?". 

 
фото - Виктория Одиссонова / "Новая газета"
 

Вместе с тем коллеги Алексея Навального заявили, что полиция ворвалась в студию  "Навальный LIVE" во время прямого эфира на YouTube-канале, повалив лицом на пол двух сотрудников ФБК. 

Ранее в субботу стало известно о задержании кандидатов - Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ильи Яшина, Любови Соболь, этому предшествовали обыски в их штабах и жилье. 

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Темы: Росcия митинги виборы полиция


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