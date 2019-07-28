Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка" - штаб
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил.
Пророссийские боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" с применением крупнокалиберного оружия.
Детали: По данным штаба, обстрел произошел в ночь на воскресенье, огонь вротивник вел с направления террикона "Крокодил".
"В 00:15 вооруженные формирования РФ и их наемники нарушили режим прекращения огня. Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ, один из которых нанес сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля", - сообщили в штабе.
Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня, отметили в пресс-центре.
Напомним,
- С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске.
- Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", зафиксировано 75 нарушений режима прекращения огня.
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