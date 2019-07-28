Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка" - штаб

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Воскресенье, 28 июля 2019, 14:19

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил.

Пророссийские боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" с применением крупнокалиберного оружия.

Детали: По данным штаба, обстрел произошел в ночь на воскресенье, огонь вротивник вел с направления террикона "Крокодил".

"В 00:15 вооруженные формирования РФ и их наемники нарушили режим прекращения огня. Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ, один из которых нанес сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля", - сообщили в штабе.

Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня, отметили в пресс-центре.

 
 
фото - пресс-центр ООС

Напомним

  • С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в  Минске
  • Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", зафиксировано 75 нарушений режима прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: Донбасс Минские соглашения


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