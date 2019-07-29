Портнов сходив на допит в ГПУ: пожалівся на Парубія і Горбатюка
Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов сходив на допит в Генпрокуратуру щодо справ Майдану.
Про це сам Портнов написав у своєму Telegram-каналі.
"Вийшов з чергового допиту ГПУ у справі так званого Майдану.Ще раз повідомив слідчим, що їх безпосередній начальник Горбатюк - державний злочинець, системно здійснює приховування масових вбивств на Майдані в інтересах колишньої злочинної влади", - написав він.
Видання Liga пише, що за словами Портнова, він дав ГПУ додаткові відомості про "організоване злочинне угруповання" на чолі зі спікером Ради Андрієм Парубієм і головою департаменту спецрозслідування ГПУ Сергієм Горбатюком.
Він також сказав, що ніколи не був підозрюваному в жодній справі по Майдану, зараз його викликали як свідка, а підозри проти нього стосуються тільки його заробітної плати в університеті Шевченка.
Нагадаємо:
- У травні екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
- 22 липня Генпрокуратура опублікувала повістку, згідно з якою, Портнов мав з’явитися 29 липня.
- Раніше його вже викликали на допит на 27 травня і на 19 липня.