Портнов сходив на допит в ГПУ: пожалівся на Парубія і Горбатюка

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Понеділок, 29 липня 2019, 15:09

Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов сходив на допит в Генпрокуратуру щодо справ Майдану.

Про це сам Портнов написав у своєму Telegram-каналі.

"Вийшов з чергового допиту ГПУ у справі так званого Майдану.Ще раз повідомив слідчим, що їх безпосередній начальник Горбатюк - державний злочинець, системно здійснює приховування масових вбивств на Майдані в інтересах колишньої злочинної влади", - написав він.

Видання Liga пише, що за словами Портнова, він дав ГПУ додаткові відомості про "організоване злочинне угруповання" на чолі зі спікером Ради Андрієм Парубієм і головою департаменту спецрозслідування ГПУ Сергієм Горбатюком.

Він також сказав, що ніколи не був підозрюваному в жодній справі по Майдану, зараз його викликали як свідка, а підозри проти нього стосуються тільки його заробітної плати в університеті Шевченка.

Нагадаємо:

  • У травні екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • 22 липня Генпрокуратура опублікувала повістку, згідно з якою, Портнов мав з’явитися 29 липня.
  • Раніше його вже викликали на допит на 27 травня і на 19 липня.   

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Теми: Верховна Рада Портнов допит


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