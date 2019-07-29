Портнов сходив на допит в ГПУ: пожалівся на Парубія і Горбатюка

Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов сходив на допит в Генпрокуратуру щодо справ Майдану.

Про це сам Портнов написав у своєму Telegram-каналі.

"Вийшов з чергового допиту ГПУ у справі так званого Майдану.Ще раз повідомив слідчим, що їх безпосередній начальник Горбатюк - державний злочинець, системно здійснює приховування масових вбивств на Майдані в інтересах колишньої злочинної влади", - написав він.

Видання Liga пише, що за словами Портнова, він дав ГПУ додаткові відомості про "організоване злочинне угруповання" на чолі зі спікером Ради Андрієм Парубієм і головою департаменту спецрозслідування ГПУ Сергієм Горбатюком.

Він також сказав, що ніколи не був підозрюваному в жодній справі по Майдану, зараз його викликали як свідка, а підозри проти нього стосуються тільки його заробітної плати в університеті Шевченка.

Нагадаємо: