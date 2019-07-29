Портнов сходил на допрос в ГПУ: пожаловался на Парубия и Горбатюка
Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сходил на допрос в Генпрокуратуру по делам Майдана.
Об этом сам Портнов написал в своем Telegram-канале.
"Вышел из очередного допроса ГПУ по делу так называемого Майдана. Ще раз сообщил следователям, что их непосредственный начальник Горбатюк - государственный преступник, системно осуществляет сокрытие массовых убийств на Майдане в интересах бывшей преступной власти", - написал он.
Издание Liga пишет, что по словам Портнова, он дал ГПУ дополнительные сведения об "организованной преступной группировке" во главе со спикером Рады Андреем Парубием и главой департамента спецрасследование ГПУ Сергеем Горбатюком.
Он также сказал, что никогда не был подозреваемым ни в одном деле по Майдану, сейчас его вызвали в качестве свидетеля, а подозрения против него касаются только его заработной платы в университете Шевченко.
Напомним:
- В мае Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
- 22 июля Генпрокуратура опубликовала повестку, согласно которой Портнов должен был появиться на допросе 29 июля.
- Ранее его уже вызывали на допрос на 27 мая и на 19 июля.
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