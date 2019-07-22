Портнова знову кличуть на допит у ГПУ

Джерело: Генеральна прокуратура.

Екс-голову Адміністрації президента часів президента Віктора Януковича Андрія Портнова викликають на допит у Генеральну прокуратуру на 29 липня, аби свідчив у справі Майдану.

Згідно з оприлюдненою повісткою, його просять з’явитися до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури наступного понеділка на 11:00.

Деталі: Портнова кличуть у ГПУ "для допиту та одночасного допиту як свідка у кримінальному провадженні №42013110000001029".

Раніше його вже викликали на допит на 27 травня і на 19 липня.

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