Портнова знову кличуть на допит у ГПУ

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Понеділок, 22 липня 2019, 17:17

Джерело: Генеральна прокуратура.

Екс-голову Адміністрації президента часів президента Віктора Януковича Андрія Портнова викликають на допит у Генеральну прокуратуру на 29 липня, аби свідчив у справі Майдану.

Згідно з оприлюдненою повісткою, його просять з’явитися до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури наступного понеділка на 11:00.

Деталі: Портнова кличуть у ГПУ "для допиту та одночасного допиту як свідка у кримінальному провадженні №42013110000001029".

Раніше його вже викликали на допит на 27 травня і на 19 липня.

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Нагадаємо:

  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну. Нині він переслідує ідею покарати 5 президента України Петра Порошенка.
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
  • Генпрокуратура розшукувала його за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • У 2014 році Портнов виграв суд про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури протиправними, а інформацію про причетність Портнова до розстрілів людей на Майдані у лютому 2014-го – недостовірною і неправдивою, відтак зобов'язав відновити "порушені права" Портнова.
  • Також у 2014 році Портнов домігся у Печерському райсуді Києва, щоб ГПУ змусили спростувати інформацію про його причетність до розкрадання бюджетних коштів і виведення їх за кордон.
  • У 2018 році прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку анексії півострова Росією.

УП, оновлено

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Теми: Портнов Генпрокуратура Майдан


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