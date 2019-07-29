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З російського полону вирвали чотирилапого друга моряків

Понеділок, 29 липня 2019, 15:28
З російського полону вирвали чотирилапого друга моряків

Джерело: Facebook-сторінки адвокатів Миколи ПолозоваАнастасії Георгієвської

На територію незалежної України повернули чотирилапого улюбленця екіпажу буксиру "Яни Капу" - собаку Джессі, яку у листопаді 2018 року захопили російські військові разом з українськими моряками.

Пряма мова Полозова: "Собаку Джессі, яка була захоплена разом з 24 військовополоненими українськими моряками, сьогодні повернули додому.

Про собаку практично відразу після зустрічі з нашими адвокатами повідомили моряки - члени екіпажу буксира "Яни-Капу", попросили її знайти і постаратися повернути додому.

Кілька місяців пішло на її пошуки і досягнення домовленостей з СУ ФСБ і керченськими прикордонниками, які залишили її у себе".

 
FB Анастасії Георгієвської

Пряма мова Георгієвської: "Собачка Джессі, 25-й член команди військовополонених українських моряків вдома! Її забрала до себе родина моряка Чуліби.

 
FB Анастасії Георгієвської

Майже 5 місяців ми вели переговори про те, щоб повернути дочку полку (екіпажу буксира "Яни Капу") додому."

Деталі: На момент захоплення українських моряків, Джессі було три місяці. Тварину помітили не одразу, весь цей час вона перебувала у співробітників прикордонної служби РФ в окупованій Керчі.

Історія питання:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін сказав, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.
  • Тим часом, морякам суд РФ продовжив арешт до кінця жовтня.

Знати більше: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

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Українська правда
Теми: Керченська протока морякиРосіяУкраїна
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