Из российского плена вырвали четвероногого друга моряков

Источник: Facebook-страницы адвокатов Николая Полозова, Анастасии Георгиевской

На территорию независимой Украины вернули четвероногого любимца экипажа буксира "Яны Капу" - собаку Джесси, которую в ноябре 2018 года захватили российские военные вместе с украинскими моряками.

Прямая речь Полозова: "Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой.

О собаке практически сразу после встречи с нашими адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу", попросили ее найти и постараться вернуть домой.

Несколько месяцев ушло на ее поиски и достижения договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя".

FB Анастасии Георгиевской

Прямая речь Георгиевской: "Собачка Джесси, 25-й член команды военнопленных украинских моряков дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы.

Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой".

FB Анастасии Георгиевской

Детали: В момент захвата украинских моряков, Джесси было три месяца. Животное заметили не сразу, все это время она находилась в сотрудников пограничной службы РФ в оккупированной Керчи.

История вопроса:

5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинениев окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным.

15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Тем временем морякам суд РФ продлил арест до конца октября.

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