Заступник іде від Кличка, щоб очолити партію Порошенка в Києві

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Понеділок, 29 липня 2019, 20:22

Джерело: Київська міська рада

Заступник міського голови Володимира Кличка, секретар Київради Володимир Прокопів написав заяву про звільнення, щоб очолити партію екс-президента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" у Києві.

Пряма мова Прокопіва: Рішення очолити партію ЄС у Києві робить неможливою мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради. Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу жодній партії. Свої обіцянки я завжди виконую.

Деталі: Посаду заступника міського голови – секретаря Київради Прокопів обіймає з грудня 2015 року. 

У Київраду обирався двічі. У 2016 році за результатами голосування з-поміж усіх депутатів Київради набрав ледь не найбільшу кількість голосів (майже 50% у своєму окрузі).

За попередньої каденції Прокопів очолював комісію Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Після звільнення з посади заступника Кличка залишається депутатом міськради.

Історія питання:

  • 24 липня президент Володимир Зеленський попросив Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. За даними "Української правди", є дві кандидатури на цю посаду: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський) та Андрій Холодов (бізнесмен, кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • 26 липня Віталій і Володимир Клички подали позов до суду на телеканал "1+1" через звинувачення в рейдерстві нерухомості.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка 

Українська правда

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Теми: Кличко Порошенко Київ


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