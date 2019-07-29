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Заммэра идет от Кличко, чтобы возглавить партию Порошенко в Киеве

Понедельник, 29 июля 2019, 20:22
Заммэра идет от Кличко, чтобы возглавить партию Порошенко в Киеве

Источник: Киевский горсовет

Заместитель городского головы Владимира Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив написал заявление об увольнении, чтобы возглавить партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" в Киеве.

Прямая речь Прокопива: Решение возглавить партию ЕС в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю.

Детали: Должность заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Прокопив занимает с декабря 2015 года.

В Киевсовет избирался дважды. В 2016 году по результатам голосования среди всех депутатов Киевсовета набрал чуть не наибольшее количество голосов (почти 50% в своем округе).

Во время предыдущей каденции Прокопив возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

После освобождения от должности заместителя Кличко Прокопив останется депутатом горсовета.

История вопроса:

  • 24 июля президент Владимир Зеленский попросил Кабинет министров освободить Виталия Кличко от должности главы КГГА. По данным "Украинской правды", есть две кандидатуры на этот пост: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский) и Андрей Холодов (бизнесмен, кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • 26 июля Виталий и Владимир Кличко подали иск в суд на телеканал "1+1" из-за обвинений в рейдерстве недвижимости.

Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоПорошенкоКиев
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