Клієнти адвоката Трампа написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства
Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані написали заяву у правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського після його інтерв’ю, в якому олігарх назвав їх "аферистами" і пообіцяв "вивести на світло боже".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Ігор Фруман та Лев Парнас вимагають розпочати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським "злочину проти життя".
У заяві, яку надала журналістам адвокатка Аліна Самарець, що представляє їхні інтереси в Україні, зазначається:
"... У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського ми вимушені задля своєї безпеки виїхати з України до свого місця проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Таким чином, Ігорем Коломойським вчинено злочин проти життя, а саме: готування до вбивства", – йдеться у документі від імені Парнаса та Фрумана.
Відповідні заяви, за словами Самарець, відправлені на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Надходження цих заяв у відомствах підтвердили.
У коментарі Радіо Свобода щодо інтерв’ю Коломойського Лев Парнас заявив:
"Це все брехня, що ми якісь аферисти, що ми в когось гроші просимо або те, що в нас начебто кримінальні справи в Америці… Чому він нам пред'явив такі погрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі у шоці. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо – це рекомендація наших захисників. Головний адвокат – це Руді Джуліані".
Нагадаємо:
- 17 травня в інтерв’ю програмі Радіо Свобода "Схеми" Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які "збирають з людей гроші", прикриваючись зв’язками з Джуліані.
- 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року і заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
- Коломойський заявив в інтерв'ю програмі "Схеми", що ФБР, можливо, і веде розслідування стосовно нього, але воно нічим не завершиться, бо він "нічого протизаконного на території США, ЄС чи України не скоїв".
- Раніше видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського.
- Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського "звинувачували у замовних убивствах" (у 2015 році), а тепер вважають покровителем кандидата у президенти, коміка Володимира Зеленського.
- Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування" проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
- 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
- Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
- Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка.
- Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.