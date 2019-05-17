Коломойський заявив, що найближчі п’ять років житиме в Україні
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
Про це він заявив в інтер’ю "Схемам".
"Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні. Бо я сподіваюсь на верховенство права в країні", - сказав олігарх.
Водночас на питання, чи це пов’язано з його відносинами з новообраним президентом Володимиром Зеленським, він відповів:
"Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України", - зазначив Коломойський.
За його словами, він не планує відвідувати адміністрацію президента Зеленського.
"Я планую жити в Україні і насолоджуватися життям в Україні. Без усіляких відвідин", - запевнив олігарх.
Нагадаємо:
- 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року.
- Він прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії "Відродження" Андрія Шипка і співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.
- Раніше стало відомо, що в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.
- Олігарх Ігор Коломойський, з яким пов’язують новообраного президента, заявляв, що готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгураціїВолодимира Зеленського.
- Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.
- Раніше "Схеми" повідомляли, протягом двох останніх років шоумен, а нині новообраний президент Володимир Зеленський 11 разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Також повідомлялось, що Зеленський неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.
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