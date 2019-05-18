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Коломойський про можливе розслідування ФБР: Воно нічим не завершиться

Субота, 18 травня 2019, 06:32
Коломойський про можливе розслідування ФБР: Воно нічим не завершиться

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і веде розслідування стосовно нього, але воно нічим не завершиться, бо він "нічого протизаконного на території США, ЄС чи України не скоїв".

Про це Коломойський сказав в інтерв'ю програмі "Схеми".

"Може якесь розслідування і ведеться, напевно. І воно буде проведене, і нічим не завершиться, як завжди. Те, що стосується мене. Бо я нічого протизаконного на території США, чи ЄС, чи України не скоїв. І ви всі це добре знаєте. А все решта -  це політичні маніпуляції", - підкреслив олігарх.

"Ось Фірташ сидить там у Відні з політично мотивованим обвинуваченням - і нічим це не завершується. Нормально там почувається. Але теж дуже хоче повернутися в Україну.

Ось його обвинуватили - і він на 5років випав із української політичної, економічної і бізнес-тусовки. Але ж ми знаємо, хто за цим стоїть, що за цим стоїть - уже все стало відомо. Свого часу по телевізору, я думаю, всі все покажуть - хто за цим стояв", - додав він.

Нагадаємо:

  • Видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського.
  • Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського "звинувачували у замовних убивствах" (у 2015 році), а тепер вважають покровителем кандидата у президенти, коміка Володимира Зеленського.
  • Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування" проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
  • 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року і заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
  • Він прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії "Відродження" Андрія Шипка і співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.
  • Раніше стало відомо, що в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийСША
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