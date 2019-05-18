Коломойський про можливе розслідування ФБР: Воно нічим не завершиться

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і веде розслідування стосовно нього, але воно нічим не завершиться, бо він "нічого протизаконного на території США, ЄС чи України не скоїв".

Про це Коломойський сказав в інтерв'ю програмі "Схеми".

"Може якесь розслідування і ведеться, напевно. І воно буде проведене, і нічим не завершиться, як завжди. Те, що стосується мене. Бо я нічого протизаконного на території США, чи ЄС, чи України не скоїв. І ви всі це добре знаєте. А все решта - це політичні маніпуляції", - підкреслив олігарх.

"Ось Фірташ сидить там у Відні з політично мотивованим обвинуваченням - і нічим це не завершується. Нормально там почувається. Але теж дуже хоче повернутися в Україну.

Ось його обвинуватили - і він на 5років випав із української політичної, економічної і бізнес-тусовки. Але ж ми знаємо, хто за цим стоїть, що за цим стоїть - уже все стало відомо. Свого часу по телевізору, я думаю, всі все покажуть - хто за цим стояв", - додав він.

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