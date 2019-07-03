Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го

Глава МВС Арсен Аваков заявляє, що ексглава Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв покинув Україну у 2014 році і з того часу не проживав на території нашої країни.

Про це він написав у листі на ім'я глави ЦВК Тетяни Сліпачук.

"МВС достовірно відомо, що зазначений громадянин (Андрій Клюєв, – ред.) покинув територію України у 2014 році разом з Януковичем В.Ф. та не проживав на території України останні п’ять років. Зазначена інформація підтверджується матеріалами кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими підрозділами Національної поліції", - написав Аваков.

Він також додав, що за даними Інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Аркан", Клюєв не перетинав кордон України упродовж останніх 5 років.

Також, за словами Авакова, Клюєв перебуває у розшуку як особа, яка ухиляється від слідства.

"Направив до ЦВК лист. Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва", - підсумував Аваков.

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