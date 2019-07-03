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Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го

Середа, 3 липня 2019, 08:24
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го

Глава МВС Арсен Аваков заявляє, що ексглава Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв покинув Україну у 2014 році і з того часу не проживав на території нашої країни.

Про це він написав у листі на ім'я глави ЦВК Тетяни Сліпачук.

"МВС достовірно відомо, що зазначений громадянин (Андрій Клюєв, – ред.) покинув територію України у 2014 році разом з Януковичем В.Ф. та не проживав на території України останні п’ять років. Зазначена інформація підтверджується  матеріалами кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими підрозділами Національної поліції", - написав Аваков.

Він також додав, що за даними Інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Аркан", Клюєв не перетинав кордон України упродовж останніх 5 років.

Також, за словами Авакова, Клюєв перебуває у розшуку як особа, яка ухиляється від слідства.

"Направив до ЦВК лист. Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва", - підсумував Аваков.  

Нагадаємо:

  • 23 червня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва у зв'язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, з 2014 року.
  • 1 липня Верховний суд роз’яснив, що зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у нардепи.
  • 2 липня комісія зареєструвала Клюєва кандидатом у народні депутати. У ЦВК зазначили, що рішення прийняли більшістю голосів на виконання постанови Верховного суду.
  • Пізніше Генпрокуратура підтвердила, що Клюєв перебуває в розшуку і є ухвала суду про його затримання.
  • Крім того, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомляв Громадському, що Клюєв у травні цього року інформував Інтерпол про те, що він знаходиться в Росії, а саме в селі Шульгіно Одинцовського району Москви.
  • Після цього Центрвиборчком заявив, що може переглянути своє рішення про реєстрацію ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і одіозного блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати, якщо отримає від правоохоронних органів додаткові докази про те, що останні 5 років вони не були в Україні.

Українська правда

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Теми: АваковКлюєвЦВК
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