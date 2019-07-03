СБУ повідомила ЦВК, скільки років Шарія і Клюєва не було в Україні
Колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій не перебували в Україні останні 5 років.
Такий висновок зробила Служба безпеки України в документі, оприлюдненому на офіційному сайті СБУ.
Матеріали вже надіслані до Центральної виборчої комісії.
Згідно з документами, Шарій не був в Україні з січня 2012-го, Клюєв - з 2014 року.
"Громадянин Шарій А.А. виїхав за межі країни 24.01.2012 року через пункт пропуску "Зернове" (сумська обл.) потягом Ковель-Москва та після цього на територію України не в’їжджав", - ідеться у повідомленні.
"Клюєв з 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав", – підсумували у службі стосовно Клюєва.
Т.в.о. голови СБУ Іван Баканов ініціював перевірку іноформації стосовно перебування Клюєва і Шарія на території України протягом останніх п’яти років у відповідь на запит голови Верховної Ради Андрія Парубія.
Нагадаємо:
- ЦВК зареєструвала кандидатами в народні депутати на вибори 21 липня Клюєва і Шарія, а також колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.
- 2 липня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція протесту проти допуску Клюєва й Шарія до виборів.
- Андрій Парубій звернувся до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування Клюєва і Шарія на території України, аби ЦВК скасувала їхню реєстрацію на вибори.
- Зазначимо, що Шарію спершу відмовили в реєстрації, але Шостий апеляційний адміністративний суд 26 червня зобов’язав ЦВК зареєструвати Шарія, а Верховний суд 30 червня зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Клюєва та Шарія.
- 8 червня 2012 року Шарій попросив притулок і отримав 5-річний статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. Станом на 2013 рік стосовно нього в Україні було порушено дві кримінальні справи – за хуліганство і неправдиві звинувачення.
- У квітні 2019 року Шевченківський районний суду скасував арешт і розшук Шарія в одній зі справ.
- За наявними даними, щодо Клюєва слідство має дозвіл на затримання з метою приводу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua