СБУ повідомила ЦВК, скільки років Шарія і Клюєва не було в Україні

Колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій не перебували в Україні останні 5 років.

Такий висновок зробила Служба безпеки України в документі, оприлюдненому на офіційному сайті СБУ.

Матеріали вже надіслані до Центральної виборчої комісії.

Згідно з документами, Шарій не був в Україні з січня 2012-го, Клюєв - з 2014 року.

"Громадянин Шарій А.А. виїхав за межі країни 24.01.2012 року через пункт пропуску "Зернове" (сумська обл.) потягом Ковель-Москва та після цього на територію України не в’їжджав", - ідеться у повідомленні.

"Клюєв з 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав", – підсумували у службі стосовно Клюєва.

Т.в.о. голови СБУ Іван Баканов ініціював перевірку іноформації стосовно перебування Клюєва і Шарія на території України протягом останніх п’яти років у відповідь на запит голови Верховної Ради Андрія Парубія.

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