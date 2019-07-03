СБУ повідомила ЦВК, скільки років Шарія і Клюєва не було в Україні

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Середа, 3 липня 2019, 22:07

Колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій не перебували в Україні останні 5 років.

Такий висновок зробила Служба безпеки України в документі, оприлюдненому на офіційному сайті СБУ.

Матеріали вже надіслані до Центральної виборчої комісії.

Згідно з документами, Шарій не був в Україні з січня 2012-го, Клюєв - з 2014 року.

"Громадянин Шарій А.А. виїхав за межі країни 24.01.2012 року через пункт пропуску "Зернове" (сумська обл.) потягом Ковель-Москва та після цього на територію України не в’їжджав", - ідеться у повідомленні.

 

"Клюєв з 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав", – підсумували у службі стосовно Клюєва.

 

Т.в.о. голови СБУ Іван Баканов ініціював перевірку іноформації стосовно перебування Клюєва і Шарія на території України протягом останніх п’яти років у відповідь на запит голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Нагадаємо:

  • ЦВК зареєструвала кандидатами в народні депутати на вибори 21 липня Клюєва і Шарія, а також колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.
  • 2 липня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція протесту проти допуску Клюєва й Шарія до виборів.
  • Андрій Парубій звернувся до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування Клюєва і Шарія на території України, аби ЦВК скасувала їхню реєстрацію на вибори.
  • Зазначимо, що Шарію спершу відмовили в реєстрації, але Шостий апеляційний адміністративний суд 26 червня зобов’язав ЦВК зареєструвати Шарія, а Верховний суд 30 червня зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Клюєва та Шарія.
  • 8 червня 2012 року Шарій попросив притулок і отримав 5-річний статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. Станом на 2013 рік стосовно нього в Україні було порушено дві кримінальні справи – за хуліганство і неправдиві звинувачення.
  • У квітні 2019 року Шевченківський районний суду скасував арешт і розшук Шарія в одній зі справ.
  • За наявними даними, щодо Клюєва слідство має дозвіл на затримання з метою приводу.

Українська правда

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Теми: вибори ЦВК СБУ Клюєв


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