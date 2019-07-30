ЦВК лишилось прийняти протоколи з одного округу
ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування зі 198 виборчих округів. Лишився один.
Про це йдеться у повідомленні ЦВК.
29 липня після перерви в засіданні Комісія продовжила приймати протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатних округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 198.
Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів.
Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО №79 з поміткою "Уточнений" до 31 липня.
Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
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Нагадаємо:
- Позачергові вибори до ВР відбулися 21 липня.
- Явка виборців по всіх 199 одномандатних округах склала 49,84%.
- Голосування відбувалося за змішаною виборчою системою: 225 депутатів обирали за пропорційною системою із закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах (ще 26 округів розташовані на непідконтрольних територіях).
- У бюлетені за партійними списками було представлено 22 партії.
- За даними ЦВК, всього за партійними списками балотувалися 2746 кандидатів, за мажоритарними округами – 3085 кандидатів.
- За результатами Національного екзит-полу, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долали п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
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