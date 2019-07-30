ЦВК лишилось прийняти протоколи з одного округу

ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування зі 198 виборчих округів. Лишився один.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК.

29 липня після перерви в засіданні Комісія продовжила приймати протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатних округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 198.

Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів.

Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО №79 з поміткою "Уточнений" до 31 липня.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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