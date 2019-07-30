ЦИК осталось принять протоколы с одного округа
ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования с 198 избирательных округов. Остался один.
Об этом говорится в сообщении ЦИК.
29 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила принимать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе и одномандатных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.
Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 198.
Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов.
В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО №79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.
Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов
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Напомним:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.
- Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.
- Голосование проходило по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избирали по пропорциональной системе с закрытыми списками, 199 – по мажоритарной системе в одномандатных округах (еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях).
- В бюллетене по партийным спискам было представлено 22 партии.
- По данным ЦИК, всего по партийным спискам баллотировались 2746 кандидатов, по мажоритарным округам – 3085 кандидатов.
- По результатам Национального экзит-пола, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевали пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".