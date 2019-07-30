ЦИК осталось принять протоколы с одного округа

ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования с 198 избирательных округов. Остался один.

Об этом говорится в сообщении ЦИК.

29 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила принимать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе и одномандатных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 198.

Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов.

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО №79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Читайте также: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Напомним: