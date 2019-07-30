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ЦВК прийняла оригінали протоколів з усіх округів

Вівторок, 30 липня 2019, 12:05

Джерело: Facebook-сторінка Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах всіх 199 окружних виборчих комісій.

Деталі: Станом на 30 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК усіх 199 ОВО.

Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 з поміткою "Уточнений".

Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 127 з поміткою "Уточнений" до 1 серпня.

Центрвиборчком повинен встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів (дедлайн - 5 серпня).

Історія питання:

  • Позачергові вибори до ВР відбулися 21 липня.
  • Явка виборців по всіх 199 одномандатних округах склала 49,84%.
  • Голосування відбувалося за змішаною виборчою системою: 225 депутатів обирали за пропорційною системою із закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах (ще 26 округів розташовані на непідконтрольних територіях).
  • У бюлетені за партійними списками було представлено 22 партії.
  • За даними ЦВК, всього за партійними списками балотувалися 2746 кандидатів, за мажоритарними округами – 3085 кандидатів.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.  

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Знати більше: Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

Українська правда
Теми: вибориВерховна РадаЦВК
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