ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов

Источник: Facebook-страница Центральной избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах всех 199 окружных избирательных комиссий.

Детали: По состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОВО.

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "Уточненный".

Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 127 с пометкой "Уточненный" до 1 августа.

Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней с дня выборов (дедлайн - 5 августа).

История вопроса:

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.

Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

Голосование проходило по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избирали по пропорциональной системе с закрытыми списками, 199 – по мажоритарной системе в одномандатных округах (еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях).

В бюллетене по партийным спискам было представлено 22 партии.

По данным ЦИК, всего по партийным спискам баллотировались 2746 кандидатов, по мажоритарным округам – 3085 кандидатов.

По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепы от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43 нардепы, "Батькивщина" - 26 нардепов, "Европейская солидарность" - 25 нардепов, "Голос" - 20 нардепов.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Знать больше: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте