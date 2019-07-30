Руководитель ОП предлагает Кличко самому подать в отставку

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Вторник, 30 июля 2019, 12:32

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан напомнил Кабинету министров о просьбе президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Также на брифинге он предложил городскому главе столицы самому подать в отставку в знак политической ответственности, так как возглавляемая им партия проиграла выборы.

Дополняется...

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Темы: Кличко Офис президента Богдан Кабинет министров Киев


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