Руководитель ОП предлагает Кличко самому подать в отставку

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан напомнил Кабинету министров о желании президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Также на брифинге он предложил городскому главе столицы самому подать в отставку в знак политической ответственности, так как возглавляемая им партия проиграла выборы.

"Во время судебного процесса об экстрадиции Фирташа были обнародованы так называемые Венские договоренности о распределении должностей между Фирташем, Порошенко, Левочкиным и Кличко. Там была договоренность о назначении главой Киевской городской государственной администрации господина Кличко. Это было в апреле 2014 года", – заявил Богдан.

Он напомнил, что 25 июня 2014 года Порошенко назначил Кличко главой КГГА во исполнение договоренностей и на основании 118 статьи Конституции и 8 статьи закона о местных государственных администрациях.

По Конституции, президент назначает и увольняет глав городских госадминистраций по представлению Кабинета министров, а по закону – главы госадминистраций назначаются президентом на время его каденции.

"С момента инаугурации нового президента господина Зеленского представление от Кабинета министров об увольнении господина Кличко не поступало. Поэтому мною было написано напоминание на имя министра Кабмина, в котором я попросил на основании тех же статей подать представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации", – заявил Богдан.

По его мнению, Кличко протестует против процедуры, по которой он сам был назначен: "Довольно странное отношение с действующему законодательству".

"Кроме того, я хотел бы Кличко напомнить о политической ответственности", – заявил Богдан.

Он напомнил, что 28 августа 2015 года Кличко вступил в партию "Блок Петра Порошенко – Солидарность", делегаты съезда избрали его главой этой партии, и по данным на сайте Министерства юстиции Кличко до сих пор числится главой "БПП – Солидарность".

"Поскольку господин Кличко является главой партии "Блок Петра Порошенко – Солидарность", он должен нести и политическую ответственность", – заявил Богдан.

"Поскольку его партия проиграла выборы (на парламентские выборы шла уже "Европейская солидарность" во главе с Петром Порошенко – ред.), его кандидат в президенты проиграл выборы – абсолютно логично было бы с точки зрения главы местной государственной администрации подать в отставку, поскольку это все же его политическая деятельность, а не экономическая. Если бы", – добавил он.

Богдан также заявил, что Кличко договариваться со "смотрящими" в Киевсовете, чтобы проводить необходимые решения, а у него под боком проворачивают различные схемы и делят бюджет.

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