Під офісом Денісової активісти вимагають її відставки

Під офісом Уповноваженої з прав людини в Києві влаштували акцію "Зупинити вовче правосуддя", учасники якої вимагали від омбудсмена Людмили Денісової піти у відставку через можливу домовленість з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком.

Про це повідомляє Громадське.

Зазначається, що декілька учасників акції огородили вхід до офісу омбудсмена червоною стрічкою, повісили плакати "(Не) заважайте злочину", "Яйця цієї Уповноваженої у нас".

"Плівки, які оприлюднило НАБУ з Окружного адміністративного суду Києва показують нам, що проблема комплексна, і стосується як і суддів Окружного адмінсуду, так і омбудсмена Людмили Денісової, ДБР та інших державних структур", — сказав співорганізатор акції, член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

Як наголошують правозахисники, з цих переговорів зокрема випливає, що Денісова подала позов до Окружного адмінсуду про скасування рішень НАЗК проти неї, після чого Вовк "переконав" Денісову звільнити члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Козлова, призначеного за квотою омбудсмена.

Активісти зазначили, що після звільнення Козлова конкурс на цю посаду у ВККС виграв Микола Сірош, який "попередньо пройшов співбесіду у Павла Вовка". (Водночас, записи розмов нібито суддів Окружного адмінсуду свідчать, що Сірош обійняв місце не Козлова, а іншого звільненого члена ВККС з квоти омбудсмена – Тетяни Весельської. Козлова звільнили пізніше)

"Очевидно, що учасники змови наскільки впевнені у своїй безкарності, що вже після оприлюднення записів слідства, які розкривають увесь механізм злочину, Денісова анонсує фінальний акорд злочину і оголошує, що 30 липня буде визначено переможця конкурсу та призначений новий член Комісії", — додали організатори акції.

фото Громадського

Крім того, 30 липня Кримська правозахисна група та Медійна ініціатива за права людини оприлюднили спільну заяву, у якій закликали Денісову піти у відставку.

Правозахисники наголосили, що згідно з законом, заступаючи на посаду, омбудсмен присягає "чесно та сумлінно захищати права і свободи людини і громадянина, добросовісно виконувати свої обов’язки, додержуватися Конституції України і законів України та керуватися справедливістю і власною совістю", зобов’язується "діяти незалежно, неупереджено, в інтересах людини і громадянина".

"На наш погляд, ситуація, яка зараз склалася у зв’язку із оприлюдненням компрометуючих Л. Денісову матеріалів, загрожує незалежності всієї інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - заявили правозахисники.

"Ми вважаємо, що з метою збереження національної та міжнародної довіри до Офісу омбудсмана України Людмила Денісова не може далі обіймати посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини", - додали в організаціях.

Зокрема вони висунули наступні вимоги:

Скасувати публічний конкурс з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначений на 30.07.2019 р.

Відкликати членів ВККС, призначених під тиском

Скасувати накази про звільнення членів ВККС, винесені під тиском

Добровільно скласти з себе повноваження Уповноваженої Верховної ради України з прав людини.

Крім того правозахисники закликали правоохоронні органи відкрити кримінальне провадження та провести незалежне розслідування інформації, яка була оприлюднена НАБУ, щодо ймовірного вчинення Денісовою кримінального правопорушення, а Верховну Раду - створити тимчасову спеціальну комісію та підготувати висновок щодо наявності чи відсутності підстав для звільнення з посади Уповноваженого у зв’язку із порушенням присяги.

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