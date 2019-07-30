Под офисом Денисовой активисты требуют ее отставки

Под офисом Уполномоченного по правам человека в Киеве устроили акцию "Стоп волчье правосудие", участники которой требовали от омбудсмена Людмилы Денисовой уйти в отставку из-за возможной договоренности с председателем Окружного админсуда Киева Павлом Вовком.

Об этом сообщает Громадское.

Отмечается, что несколько участников акции огородили вход в офис омбудсмена красной лентой, повесили плакаты "(Не) мешайте преступлению", "Яйца этой Уполномоченной у нас".

"Пленки, которые обнародовало НАБУ по Окружному административному суду Киева показывают нам, что проблема комплексная, и касается как и судей Окружного админсуда, так и омбудсмена Людмилы Денисовой, ГБР и других государственных структур", - сказал соорганизатор акции, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

Как отмечают правозащитники, из этих переговоров в частности следует, что Денисова подала иск в Окружной админсуд об отмене решений НАПК против нее, после чего Вовк "убедил" Денисову уволить члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Козлова, назначенного по квоте омбудсмена.

Активисты отметили, что после увольнения Козлова конкурс на эту должность в ВККС выиграл Николай Сирош, который "предварительно прошел собеседование у Павла Вовка". (В то же время, записи разговоров якобы судей Окружного админсуда свидетельствуют, что Сирош занял место не Козлова, а другого уволенного члена ВККС по квоте омбудсмена – Татьяны Весельский. Козлова уволили позже)

"Очевидно, что участники заговора насколько уверены в своей безнаказанности, что уже после обнародования записей следствия, раскрывающих весь механизм преступления, Денисова анонсирует финальный аккорд преступления и объявляет, что 30 июля будет определен победитель конкурса и назначен новый член Комиссии", - добавили организаторы акции.

фото громадского

Кроме того, 30 июля Крымская правозащитная группа и Медийная инициатива за права человека обнародовали совместное заявление, в котором призвали Денисову уйти в отставку.

Правозащитники отметили, что согласно закону, заступая на должность, омбудсмен присягает "честно и добросовестно защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины и руководствоваться справедливостью и собственной совестью", обязуется "действовать независимо, беспристрастно, в интересах человека и гражданина".

"На наш взгляд, ситуация, которая сейчас сложилась в связи с обнародованием компрометирующих Л. Денисову материалов, угрожает независимости всего института Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - заявили правозащитники.

"Мы считаем, что в целях сохранения национального и международного доверия к Офису омбудсмена Украины Людмила Денисова не может дальше занимать должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека", - добавили в организациях.

В частности, они выдвинули следующие требования:

Отменить публичный конкурс по отбору кандидата для назначения Уполномоченным Верховной Рады по правам человека членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, назначенный на 30.07.2019 г.

Отозвать членов ВККС, предназначенных под давлением

Отменить приказы об увольнении членов ВККС, вынесенные под давлением

Добровольно сложить с себя полномочия Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кроме того правозащитники призвали правоохранительные органы открыть уголовное производство и провести независимое расследование информации, которая была обнародована НАБУ, относительно вероятного совершения Денисовой уголовного преступления, а Верховную Раду - создать временную специальную комиссию и подготовить заключение о наличии или отсутствии оснований для освобождения от должности Уполномоченного в связи с нарушением присяги.

Напомним: