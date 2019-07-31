Філарет просить Мін’юст продовжити реєстрацію УПЦ КП

Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату патріарх Філарет просить міністра юстиції Павла Петренка продовжити існуючу реєстрацію УПЦ КП.

Про це йдеться у листі Філарета до міністра юстиції, опублікованому у Facebook.

"До нас дійшла інформація, що Міністерство юстиції має намір зняти з реєстрації УПЦ КП і позбавити права юридичної особи Київську патріархію УПЦ КП на підставі рішення ліквідаційної комісії, створеної керівництвом Православної Церкви України. Ні керівництво ПЦУ, ні створена ним ліквідаційна комісія не мають до УПЦ КП ніякого відношення", - йдеться в листі.

Філарет повідомив, що 20 червня у Володимирському соборі відбувся Помісний Собор, який прийняв постанову про продовження діяльності УПЦ КП та вихід її зі складу ПЦУ.

"Тому на підставі закону про свободу совісті, УПЦ КП має право на своє існування. Просимо Міністерство юстиції продовжити існуючу реєстрацію УПЦ КП та Київської патріархії УПЦ КП, як юридичної особи", - пише Філарет.

Історія питання:

15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор нової Православної церкви України, її очолив митрополит Епіфаній.

Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії вирішили переходити до ПЦУ.

20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Навесні Почесний патріарх Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.

Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.

Священний синод ПЦУ позбавив Філарета прав єпархіального архієрея. 25 червня почесний патріарх створив власний синод КП – з єпископів, яким ПЦУ заборонила священнослужіння.

8 липня Філарет дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія24", в якому розкритикував Томос та діяльність Православної церкви України, а згодом заявив, що не знав, що його інтерв'ю пропагандистському каналу "Россия 24" викличе таку негативну реакцію у суспільстві. За його словами, якби він це передбачив, то, ймовірно, відмовився б від інтерв'ю.

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