Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ КП
Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет просит министра юстиции Павла Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.
Об этом говорится в письме Филарета к министру юстиции, опубликованном в Facebook.
"До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации УПЦ КП и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ КП на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной Церкви Украины. Ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения", - говорится в письме.
Филарет сообщил, что 20 июня во Владимирском соборе состоялся Поместный Собор, принявший постановление о продлении деятельности УПЦ КП и выход ее из состава ПЦУ.
"Поэтому на основании закона о свободе совести, УПЦ КП имеет право на свое существование. Просим Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП, как юридического лица", - пишет Филарет.
История вопроса:
- 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний.
- Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы начали переходить в ПЦУ.
- 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
- Весной Почетный патриарх Филарет начал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.
- Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
- Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП – из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.
- 8 июля Филарет дал интервью пропагандистском телеканала "Россия24", в котором раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины, а позже заявил, что не знал, что его интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" вызовет такую негативную реакцию в обществе. По его словам, если бы он это предвидел, то, вероятно, отказался бы от интервью.
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