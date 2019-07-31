Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ КП

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Среда, 31 июля 2019, 11:44

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет просит министра юстиции Павла Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.

Об этом говорится в письме Филарета к министру юстиции, опубликованном в Facebook.

"До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации УПЦ КП и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ КП на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной Церкви Украины. Ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения", - говорится в письме.

Филарет сообщил, что 20 июня во Владимирском соборе состоялся Поместный Собор, принявший постановление о продлении деятельности УПЦ КП и выход ее из состава ПЦУ.

"Поэтому на основании закона о свободе совести, УПЦ КП имеет право на свое существование. Просим Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП, как юридического лица", - пишет Филарет.

История вопроса:

  • 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний.
  • Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы начали переходить в ПЦУ.
  • 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • Весной Почетный патриарх Филарет начал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.
  • Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
  • Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП – из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.
  • 8 июля Филарет дал интервью пропагандистском телеканала "Россия24", в котором раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины, а позже заявил, что не знал, что его интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" вызовет такую ​​негативную реакцию в обществе. По его словам, если бы он это предвидел, то, вероятно, отказался бы от интервью.

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Украинская правда

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Темы: Филарет церковь Минюст


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