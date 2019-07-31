Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ КП

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет просит министра юстиции Павла Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.

Об этом говорится в письме Филарета к министру юстиции, опубликованном в Facebook.

"До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации УПЦ КП и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ КП на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной Церкви Украины. Ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения", - говорится в письме.

Филарет сообщил, что 20 июня во Владимирском соборе состоялся Поместный Собор, принявший постановление о продлении деятельности УПЦ КП и выход ее из состава ПЦУ.

"Поэтому на основании закона о свободе совести, УПЦ КП имеет право на свое существование. Просим Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП, как юридического лица", - пишет Филарет.

История вопроса:

15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний.

Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы начали переходить в ПЦУ.

20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

Весной Почетный патриарх Филарет начал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.

Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.

Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП – из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.

8 июля Филарет дал интервью пропагандистском телеканала "Россия24", в котором раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины, а позже заявил, что не знал, что его интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" вызовет такую ​​негативную реакцию в обществе. По его словам, если бы он это предвидел, то, вероятно, отказался бы от интервью.

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