Зеленський призначив нового очільника Черкащини

Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.

Про це Зеленський оголосив у Черкасах під час представлення нового губернатора.

Відповідний указ опублікований і на сайті президента.

Шевченко народився у 1972 році у селі Деньги Черкаської області. Вищу освіту здобув лише у 2014 році в "Одеській юридичній академії", президентом якої є нардеп з "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов.

У своїй біографії, яку представили міністрам, Шевченко вказав, що у 1993 році закінчив Черкаське ПТУ №13, після чого до 1996-го працював кравцем-закрійником чоловічого та жіночого верхнього одягу.

З 2001 до цього часу Шевченко працював приватним підприємцем – займався вантажними перевезеннями.

У свою декларацію він записав дружину, двох доньок та падчерку.

Шевченко володіє житловим будинком та земельною ділянкою в Черкасах, також йому належить 61% нежитлової будівлі у Черкасах загальною площею 731,3 квадратних метрів.

Орендує в Черкасах земельну ділянку площею 2105 квадратних метрів. Його дружині належать дві квартири в Черкасах.

Крім майна в Україні Шевченко задекларував квартиру у Росії, 12,5% земельної ділянки загальною площею 1684 квадратних метрів та 25% у нежитловому приміщенні площею 23,4 квадратних метрів, які теж розташовані у Росії.

Йому також належать 3 вантажні автомобілі, 3 напівпричепи-рефрижератори, два причепи та авто Mercedes Sprinter 2008 року. Дружині Шевченка належать KIA RIO 2016 року та люксовий позашляховик Audi Q7 2017 року випуску.

У декларації Шевченко вказав, що є власником ТОВ "Легкий експорт плюс" та "Hermes – Shevchenko Igor", що зареєстрована в Італії.

Минулого року він заробив 838 754 гривень та отримав 228 900 гривень доходу від відчуження рухомого майна.

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