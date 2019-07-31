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Зеленський призначив нового очільника Черкащини

Середа, 31 липня 2019, 16:34
Зеленський призначив нового очільника Черкащини

Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.

Про це Зеленський оголосив у Черкасах під час представлення нового губернатора.

Відповідний указ опублікований і на сайті президента.

Шевченко народився у 1972 році у селі Деньги Черкаської області. Вищу освіту здобув лише у 2014 році в "Одеській юридичній академії", президентом якої є нардеп з "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов

У своїй біографії, яку представили міністрам, Шевченко вказав, що у 1993 році закінчив Черкаське ПТУ №13, після чого до 1996-го працював кравцем-закрійником чоловічого та жіночого верхнього одягу. 

З 2001 до цього часу Шевченко працював приватним підприємцем – займався вантажними перевезеннями. 

У свою декларацію він записав дружину, двох доньок та падчерку.

Шевченко володіє житловим будинком та земельною ділянкою в Черкасах, також йому належить 61% нежитлової будівлі у Черкасах загальною площею 731,3 квадратних метрів. 

Орендує в Черкасах земельну ділянку площею 2105 квадратних метрів. Його дружині належать дві квартири в Черкасах.

Крім майна в Україні Шевченко задекларував квартиру у Росії, 12,5% земельної ділянки загальною площею 1684 квадратних метрів та 25% у нежитловому приміщенні площею 23,4 квадратних метрів, які теж розташовані у Росії. 

Йому також належать 3 вантажні автомобілі, 3 напівпричепи-рефрижератори, два причепи та авто Mercedes Sprinter 2008 року. Дружині Шевченка належать KIA RIO 2016 року та люксовий позашляховик Audi Q7 2017 року випуску. 

У декларації Шевченко вказав, що є власником ТОВ "Легкий експорт плюс" та "Hermes – Shevchenko Igor", що зареєстрована в Італії.

Минулого року він заробив 838 754 гривень та отримав 228 900 гривень доходу від відчуження рухомого майна.

Нагадаємо:

  • 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
  • Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. Одним із них був Муляренко.
  • 25 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
  • 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. У тому числі, і призначення ігоря Шевченка на посаду голови Черкаської ОДА.

"Українська правда" у Threads

Теми: Черкаська областьЗеленськиймісцева влада
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