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Зеленский назначил нового главу Черкасской области

Среда, 31 июля 2019, 16:34
Зеленский назначил нового главу Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Об этом Зеленский объявил в Черкассах во время представления нового губернатора.

Соответствующий указ опубликован и на сайте президента.

Шевченко, родился в 1972 году в селе Деньги Черкасской области. Высшее образование получил только в 2014 году в "Одесской юридической академии", президентом которой является нардеп из "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов.

В своей биографии, которую представили министрам, Шевченко указал, что в 1993 году окончил Черкасское ПТУ №13, после чего в 1996 работал портным-закройщиком мужской и женской верхней одежды.

С 2001 до сих пор Шевченко работал частным предпринимателем - занимался грузовыми перевозками.

В свою декларацию он записал жену, двух дочерей и падчерицу.

Шевченко владеет жилым домом и земельным участком в Черкассах, также ему принадлежит 61% нежилого здания в Черкассах общей площадью 731,3 квадратных метров.

Арендует в Черкассах земельный участок площадью 2105 квадратных метров. Его жене принадлежат две квартиры в Черкассах.

Кроме имущества в Украине Шевченко задекларировал квартиру в России, 12,5% земельного участка общей площадью 1684 квадратных метров и 25% в нежилом помещении площадью 23,4 квадратных метров, которые тоже расположены в России.

Ему также принадлежат 3 грузовых автомобиля, 3 полуприцепа-рефрижератора, два прицепа и авто Mercedes Sprinter 2008 года. Жене Шевченко принадлежат KIA RIO 2016 и люксовый внедорожник Audi Q7 2017 выпуска.

В декларации Шевченко указал, что является владельцем ООО "Легкий экспорт плюс" и "Hermes - Shevchenko Igor", зарегистрированная в Италии.

В прошлом году он заработал 838 754 гривен и получил 228 900 гривен дохода от отчуждения движимого имущества.

Напомним:

  • 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
  • Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
  • 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
  • 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. В том числе, и назначение Игоря Шевченко на должность председателя Черкасской ОГА.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черкасская областьЗеленскийместная власть
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