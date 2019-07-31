На агітації "Батьківщини" найбільше заробили "Плюси", "Інтер" і "Україна"

Джерело: громадський рух "Чесно"

Партія "Всеукраїнське об'єднання ‘Батьківщина’" на парламентських виборах витратила 87,2 мільйона гривень, з яких понад 56 приблизно порівну розділили канали "1+1", ТРК "Україна" та "Інтер".

Деталі: Найбільше грошей (86%) з виборчого фонду партія витратила на рекламу по телевізору, а саме на каналах медіагруп "1+1 Media", "Україна", "Інтер" і "StarLightMedia".

"На "1+1" виділили 20,5 мільйона, на "Інтер" – 18,1 мільйона, на ТРК "Україна" – майже 18 мільйонів. Телеканалам "ICTV", "СТБ" і "Новий" сумарно дісталося 17,7 мільйона", – ідеться у повідомленні.

Водночас політсила Тимошенко не вказала, скільки грошей із фонду пішло на рекламу в інтернеті.

Усі кошти до виборчого фонду переказували не донори, а сама партія. Походження внесків стане відомим із фінансових звітів, які партія подасть до Нацагентства із запобігання корупції.

Для порівняння, партія "Слуга народу" офіційно витратила на парламентську кампанію 114,65 мільйона гривень. З них 43,2 мільйона заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу "1+1 Media".

Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" вклалася у 99,5 мільйона гривень. ТРК "Україна" та "1+1" отримали з фонду Порошенка по 14 мільйонів.

Історія питання:

На парламентських виборах 21 липня партія "Слуга народу" набрала 43,16%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.

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