На агитации "Батькивщины" больше всего заработали "Плюсы", "Интер" и "Украина"

Источник: общественное движение "Честно"

Партия "Всеукраинское объединение 'Батькивщина'" на парламентских выборах потратила 87,2 миллиона гривен, из которых более 56 миллионов примерно поровну разделили каналы "1+1", ТРК "Украина" и "Интер".

Детали: Больше всего денег из избирательного фонда (86%) партия потратила на рекламу по телевизору, а именно на каналах медиагруппы "1 + 1 Media", "Украина", "Интер" и "StarLightMedia".

"На "1+1" выделили 20,5 млн, на "Интер" – 18,1 млн, на ТРК "Украина" – почти 18 млн. Телеканалам "ICTV", "СТБ" и "Новый" суммарно досталось 17,7 млн", - говорится в сообщении.

В то же время политсила Тимошенко не указала, сколько денег из фонда ушло на рекламу в интернете.

Все средства в избирательный фонд пересказывали не доноры, а сама партия. Происхождение взносов станет известным из финансовой отчетности, которую партия подаст в Нацагентство по предупреждению коррупции.

Для сравнения, партия "Слуга народа" официально потратила на парламентскую кампанию 114,65 млн грн. Из них 43,2 млн грн заплатили предприятиям, входящим в медиахолдинг "1+1 Media".

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" уложилась в 99,5 млн грн . ТРК "Украина" и "1+1" получили из фонда Порошенко по 14 млн грн.

История вопроса:

На парламентских выборах 21 июля партия "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%.

Узнать больше: Выборы в Верховную Раду 2019. Результаты подсчета голосов