Вирок Труханову читатимуть кілька днів: щойно суд почав, його "замінували"

Малиновський районний суд Одеси, який у четвер розпочав оголошувати вирок Одеському міському голові Геннадію Труханову та іншим фігурантам його справи, оголосив перерву через повідомлення про замінування.

Про це під час засідання повідомив головуючий суддя.

Вперше про можливе мінування стало відомо близько 12:10, однак тоді через відсутність офіційного повідомлення судді продовжили читати вирок.

Приблизно за 5 хвилин суддям знову повідомили про інцидент і головуючи Сергій Черевко все ж оголосив перерву.

"Є відповідні норми, правила, ми не можемо їх порушувати… Я вимушений оголосити перерву в зв’язку з повідомленням про мінування", – сказав Черевко.

Він запевнив, що "суд зі свого боку зробить все, щоб якнайшвидше продовжити оголошення".

Учасників просять повернутись, як тільки суд офіційно повідомить у мережі про розмінування.

Крім того, Черевко додав, що за підрахунками суддів, читання вироку триватиме близько 25 годин.

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