Вирок Труханову читатимуть кілька днів: щойно суд почав, його "замінували"
Малиновський районний суд Одеси, який у четвер розпочав оголошувати вирок Одеському міському голові Геннадію Труханову та іншим фігурантам його справи, оголосив перерву через повідомлення про замінування.
Про це під час засідання повідомив головуючий суддя.
Вперше про можливе мінування стало відомо близько 12:10, однак тоді через відсутність офіційного повідомлення судді продовжили читати вирок.
Приблизно за 5 хвилин суддям знову повідомили про інцидент і головуючи Сергій Черевко все ж оголосив перерву.
"Є відповідні норми, правила, ми не можемо їх порушувати… Я вимушений оголосити перерву в зв’язку з повідомленням про мінування", – сказав Черевко.
Він запевнив, що "суд зі свого боку зробить все, щоб якнайшвидше продовжити оголошення".
Учасників просять повернутись, як тільки суд офіційно повідомить у мережі про розмінування.
Крім того, Черевко додав, що за підрахунками суддів, читання вироку триватиме близько 25 годин.
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Кругова порука по-одеськи. Як і за що судили Труханова
Що відомо про нове керівництво Антикорупційного суду і коли він врешті запрацює
Нагадаємо:
- Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
- Активісти "Центру протидії корупції" заявляли, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
- 15 квітня повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує Труханову нове обвинувачення і проситиме суд зменшити суму збитків, нібито, щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду.
- 24 квітня у САП повідомили, що підготували нове обвинувачення Труханову.
- Після цього прокурори 4 рази не з'являлись на призначені судові засідання.
- Новостворений Вищий антикорупційний суд має розпочати роботу 5 вересня 2019 року.
- 27 травня САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників.