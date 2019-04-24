Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханову є нове звинувачення, але справу має розглядати ВАС – Холодницький

Середа, 24 квітня 2019, 16:01

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підготували нове обвинувачення міському голові Одеси Геннадію Труханову.

Про це керівник САП Назар Холодницький повідомив на засіданні парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції, присвяченому досягненню 4 років роботи Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури.

Директор НАБУ Артем Ситник у своїй промові зазначив: "У нас є тільки одна справа, яка рухалася дуже швидко (у суді – ред.), – справа по меру Одеси. Там був дуже швидкий темп розгляду".

"У нас була інформація, що було намагання встигнути винести рішення саме у Малиновському суді Одеси, а не в Антикорупційному суді," – пояснив він.

У свою чергу, керівник САП підтвердив: "Справа Труханова дійсно надзвичайно швидко слухається, просто блискавично. Прокурори не встигають за такою швидкістю, оскільки виникла необхідність про зміну обвинувачення".

"Я як керівник САП маю її (зміну статті) погодити – я її буду погоджувати стільки часу, скільки треба, щоб вивчити нове обвинувачення, яке налічує 400 сторінок. І публічні заяви сторони захисту, що "ми йдемо пікетувати САП, щоб пришвидшити" – залишаються публічними заявами", – сказав Холодницький

"Мені треба приділити належну увагу, щоб вивчити, прочитати. Я думаю, що найближчим часом – після виходу з моєї відпустки найближчої – ми обов’язково погодимо", – заявив він.

"Але ця справа має бути розглянута в Антикорупційному суді. Тому що ми бачимо у багатьох справах, які в судах, є намагання вже їх розглянути…", – додав Холодницький.

Раніше джерело у САП повідомляло "Українській правді", що Антикорупційна прокуратура проситиме суд зменшити суму збитків у справі Труханова, щоб передати її вже Вищому антикорупційному суду, який формується.

Читайте також: Кругова порука по-одеськи. Як і за що судили Труханова

"Урки". Як Одеса перетворюється на "кримінальну республіку"

Нагадаємо:

  • Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 млн грн з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • На початку жовтня 2018 року справу Труханова передали до суду Одеси.
  • САП просила направити справу на розгляд у Київ, однак Верховний судвідмовив, і в листопаді 2018 року Труханова почали судити в Одесі.
  • Активісти "Центру протидії корупції" вважають, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
  • У лютому 2019 року стало відомо, що Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ.
  • Згідно зі журналістськими розслідуваннями, саме на російський паспорт Труханов записав офшорний будівельний бізнес.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрухановАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний судНАБУОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Труханов
Труханов вийшов із СІЗО: внесли заставу
Кличко заступився за Труханова, але заставу вносити не збирається
Справа "Краяна": заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: