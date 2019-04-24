Меру Труханову підготували нове звинувачення – Холодницький

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Середа, 24 квітня 2019, 16:01

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підготували нове обвинувачення міському голові Одеси Геннадію Труханову.

Про це керівник САП Назар Холодницький повідомив на засіданні парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції, присвяченому досягненню 4 років роботи Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури.

Директор НАБУ Артем Ситник у своїй промові зазначив: "У нас є тільки одна справа, яка рухалася дуже швидко (у суді – ред.), – справа по меру Одеси. Там був дуже швидкий темп розгляду".

"У нас була інформація, що було намагання встигнути винести рішення саме у Малиновському суді Одеси, а не в Антикорупційному суді," – пояснив він.

У свою чергу, керівник САП підтвердив: "Справа Труханова дійсно надзвичайно швидко слухається, просто блискавично. Прокурори не встигають за такою швидкістю, оскільки виникла необхідність про зміну обвинувачення".

"Я як керівник САП маю її (зміну статті) погодити – я її буду погоджувати стільки часу, скільки треба, щоб вивчити нове обвинувачення, яке налічує 400 сторінок. І публічні заяви сторони захисту, що "ми йдемо пікетувати САП, щоб пришвидшити" – залишаються публічними заявами", – сказав Холодницький

"Мені треба приділити належну увагу, щоб вивчити, прочитати. Я думаю, що найближчим часом – після виходу з моєї відпустки найближчої – ми обов’язково погодимо", – заявив він.

"Але ця справа має бути розглянути в Антикорупційному суді. Тому що ми бачимо у багатьох справах, які в судах, є намагання вже їх розглянути…", – додав Холодницький.

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Нагадаємо:

  • Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 млн грн з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • На початку жовтня 2018 року справу Труханова передали до суду Одеси.
  • САП просила направити справу на розгляд у Київ, однак Верховний судвідмовив, і в листопаді 2018 року Труханова почали судити в Одесі.
  • Активісти "Центру протидії корупції" вважають, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
  • У лютому 2019 року стало відомо, що Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ.
  • Згідно із журналістськими розслідуваннями, саме на російський паспорт Труханов записав офшорний будівельний бізнес.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Труханов Антикорупційна прокуратура Антикорупційний суд НАБУ Одеса
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