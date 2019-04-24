Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підготували нове обвинувачення міському голові Одеси Геннадію Труханову.

Про це керівник САП Назар Холодницький повідомив на засіданні парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції, присвяченому досягненню 4 років роботи Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури.

Директор НАБУ Артем Ситник у своїй промові зазначив: "У нас є тільки одна справа, яка рухалася дуже швидко (у суді – ред.), – справа по меру Одеси. Там був дуже швидкий темп розгляду".

"У нас була інформація, що було намагання встигнути винести рішення саме у Малиновському суді Одеси, а не в Антикорупційному суді," – пояснив він.

У свою чергу, керівник САП підтвердив: "Справа Труханова дійсно надзвичайно швидко слухається, просто блискавично. Прокурори не встигають за такою швидкістю, оскільки виникла необхідність про зміну обвинувачення".

"Я як керівник САП маю її (зміну статті) погодити – я її буду погоджувати стільки часу, скільки треба, щоб вивчити нове обвинувачення, яке налічує 400 сторінок. І публічні заяви сторони захисту, що "ми йдемо пікетувати САП, щоб пришвидшити" – залишаються публічними заявами", – сказав Холодницький

"Мені треба приділити належну увагу, щоб вивчити, прочитати. Я думаю, що найближчим часом – після виходу з моєї відпустки найближчої – ми обов’язково погодимо", – заявив він.

"Але ця справа має бути розглянута в Антикорупційному суді. Тому що ми бачимо у багатьох справах, які в судах, є намагання вже їх розглянути…", – додав Холодницький.

Раніше джерело у САП повідомляло "Українській правді", що Антикорупційна прокуратура проситиме суд зменшити суму збитків у справі Труханова, щоб передати її вже Вищому антикорупційному суду, який формується.

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