Засідання у "справі Труханова" перенесли вчетверте

Малиновський райсуд Одеси 26 квітня переніс розгляд справи про купівлю Одеською мерією будівлі "Краяна" за завищеною ціною через неявку прокурорів САП.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"З огляду на неявку представників сторони обвинувачення – прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – судова колегія вирішила відкласти розгляд кримінального провадження", - заявив головуючий суддя Сергій Черевко.

Наступне засідання відбудеться 3 травня.

Відзначається, що у п'ятницю на судове засідання прибули восьмеро обвинувачених та їх адвокати.

Також повідомляється, що напередодні колегія суддів, яка розглядає справу Труханова, визнала порушенням неявку 22 квітня до суду прокурорів САП Максима Кравченка та Валентина Мусіяки.

Черевко навіть оголосив про намір судової колегії направити пропозицію на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо вжиття заходів реагування.

У свою чергу заступник керівника САП Володимир Кривенко пояснив у листі до Малиновського суду, що представники сторони обвинувачення не з'явилися на засідання 24 квітня з поважної причини. Зокрема, через те, що керівник САП поки що не погодив скоригованого обвинувального акту. Кривенко просив відкласти засідання і дочекатися нового обвинувального акта.

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