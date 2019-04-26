Засідання у "справі Труханова" перенесли вчетверте
Малиновський райсуд Одеси 26 квітня переніс розгляд справи про купівлю Одеською мерією будівлі "Краяна" за завищеною ціною через неявку прокурорів САП.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"З огляду на неявку представників сторони обвинувачення – прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – судова колегія вирішила відкласти розгляд кримінального провадження", - заявив головуючий суддя Сергій Черевко.
Наступне засідання відбудеться 3 травня.
Відзначається, що у п'ятницю на судове засідання прибули восьмеро обвинувачених та їх адвокати.
Також повідомляється, що напередодні колегія суддів, яка розглядає справу Труханова, визнала порушенням неявку 22 квітня до суду прокурорів САП Максима Кравченка та Валентина Мусіяки.
Черевко навіть оголосив про намір судової колегії направити пропозицію на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо вжиття заходів реагування.
У свою чергу заступник керівника САП Володимир Кривенко пояснив у листі до Малиновського суду, що представники сторони обвинувачення не з'явилися на засідання 24 квітня з поважної причини. Зокрема, через те, що керівник САП поки що не погодив скоригованого обвинувального акту. Кривенко просив відкласти засідання і дочекатися нового обвинувального акта.
Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси
Кругова порука по-одеськи. Як і за що судили Труханова
"Урки". Як Одеса перетворюється на "кримінальну республіку"
Нагадаємо:
- Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
- На початку жовтня 2018 року справу Труханова передали до суду Одеси.
- САП просила направити справу на розгляд у Київ, однак Верховний суд відмовив, і в листопаді 2018 року Труханова почали судити в Одесі.
- Активісти "Центру протидії корупції" вважають, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
- У лютому 2019 року стало відомо, що Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ.
- Згідно з журналістськими розслідуваннями, саме на російський паспорт Труханов записав офшорний будівельний бізнес.
- 15 квітня повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд зменшити суму збитків у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, "щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду".
- 24 квітня у САП повідомили, що підготували нове обвинувачення Труханову.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"