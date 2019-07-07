Іран анонсував нове порушення ядерної угоди 2015 року

Іран оголосив, що порушить встановлений ліміт на збагачення урану в порушення ядерної угоди 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Заступник міністра закордонних справ Аббас Аракші сказав, що Іран досі хоче врятувати угоду, але звинуватив європейські країни в тому, що вони не дотримуються своїх зобов'язань.

США в односторонньому порядку вийшли з угоди торік. З тих пір вони відновили жорсткі санкції проти Ірану.

У травні Іран активізував виробництво збагаченого урану, який можна використовувати для виробництва палива для реакторів, а також для ядерної зброї.

Країна вже накопичила більше збагаченого урану, ніж допускається за умовами угоди.

Аракші сказав, що через кілька годин Іран почне збагачувати уран вище концентрації 3,67%, щоб забезпечити паливом свою електростанцію в Бушері.

Чиновники раніше говорили, що це означатиме концентрацію близько 5%. Уран, який застосовують для зброї, збагачують на 90% або більше.

Аракші заявив, що Іран продовжуватиме скорочувати свої зобов'язання щодо угоди 2015 року кожні 60 днів, якщо інші країни, що підписали угоду - Китай, Франція, Німеччина, Росія та Велика Британія - не захистять її від санкцій США.

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