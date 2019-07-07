Иран анонсировал новое нарушение ядерного соглашения

Иран объявил, что нарушит установленный лимит на обогащение урана в нарушение ядерного соглашения 2015 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Заместитель министра иностранных дел Аббас Аракши сказал, что Иран до сих пор хочет спасти соглашение, но обвинил европейские страны в том, что они не соблюдают своих обязательств.

США в одностороннем порядке вышли из соглашения в прошлом году. С тех пор они восстановили жесткие санкции против Ирана.

В мае Иран активизировал производство обогащенного урана, который можно использовать для производства топлива для реакторов, а также для ядерного оружия.

Страна уже накопила больше обогащенного урана, чем допускается по условиям сделки.

Аракши сказал, что через несколько часов Иран начнет обогащать уран выше концентрации 3,67%, чтобы обеспечить топливом свою электростанцию ​​в Бушере.

Чиновники ранее говорили, что это будет означать концентрацию около 5%. Уран, который применяют для оружия, обогащают на 90% или более.

Аракши заявил, что Иран будет продолжать сокращать свои обязательства по соглашению 2015 года каждые 60 дней, если другие страны, подписавшие соглашение - Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания - не защитят его от санкций США.

Напомним: