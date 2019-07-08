На виборах в Греції перемогла опозиція

Парламентські вибори в Греції призведуть до зміни уряду.

Про це пише DW.

Після підрахунку 94 відсотків голосів права консервативна партія "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса набирає майже 40 відсотків, в той час як коаліцію радикальних лівих сил СІРІЗА на чолі з прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом підтримали лише 31,5 відсотка.

Таким чином, "Нова демократія" може розраховувати на абсолютну більшість в парламенті - 158 з 300 місць з урахуванням 50 додаткових мандатів, які, згідно з грецьким виборчим правом, отримує переможець виборів.

Це дозволить партії самостійно сформувати уряд. Ципрас вже подзвонив Міцотакісу і привітав його з перемогою, повідомили в штабі лідируючої партії.

Міцотакіс в ніч на понеділок, 8 липня, пообіцяв громадянам країни зниження податків, залучення інвестицій і пожвавлення економіки. "Ми вибралися з порочного кола", - заявив він, пообіцявши, що "Греція гордо підніме голову".

Тим часом грецька націоналістична партія "Хрісі Авгі" ( "Золотий світанок"), відома своїми расистськими і ксенофобськими заявами, на цей раз не проходить до парламенту, не дивлячись на низький тривідсотковий бар'єр.

У той же час 10 місць в парламенті отримує ультраправа партія "Еллінікі лісі" ("Грецьке рішення") екс-журналіста Кіріакоса Велопулоса. За неї проголосували 3,71 відсотка виборців.