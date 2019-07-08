NewsOne виправдовується: Телеміст із Росією – для народу, а не політиків

Телеканал "NewsOne" Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

"Треба поговорити" – це телеміст між звичайними людьми України і Росії: без політики, без політиків. Кожен зі свого боку повинен зробити крок для припиненням війни. NewsOne робить цей крок 12 липня. Тому що Україні потрібен мир!", – заявляє канал.

За його твердженням, "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

"Нагадаємо, саме телемости Познера й Донахью у 80-х роках стали початком спілкування між народами, які були, завдяки політикам, у стані Холодної війни", – заявляє "NewsOne".

"Сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів із Росією", – упевнені на телеканалі з проросійським ухилом.

"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої й теперішньої влади продовжують недіяти, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України й Росії. І ми хочемо змусити політиків іти на переговори заради миру", – заявляє "NewsOne".

"І коли ми говоримо, що необхідний мир, – окремими політичними партіями починається черговий обман людей і звинувачення на адресу нашого каналу, що переходять у прямі погрози й залякування. І ті, хто це робить, не хочуть миру. Тому що розуміють, що будь-який мир можливий лише в переговорному процесі", – йдеться в заяві каналу.

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