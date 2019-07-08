NewsOne виправдовується: Телеміст із Росією – для народу, а не політиків

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Понеділок, 8 липня 2019, 09:37

Телеканал "NewsOne" Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

"Треба поговорити" – це телеміст між звичайними людьми України і Росії: без політики, без політиків. Кожен зі свого боку повинен зробити крок для припиненням війни. NewsOne робить цей крок 12 липня. Тому що Україні потрібен мир!", – заявляє канал.

За його твердженням, "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

"Нагадаємо, саме телемости Познера й Донахью у 80-х роках стали початком спілкування між народами, які були, завдяки політикам, у стані Холодної війни", – заявляє "NewsOne".

"Сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів із Росією", – упевнені на телеканалі з проросійським ухилом.

"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої й теперішньої влади продовжують недіяти, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України й Росії. І ми хочемо змусити політиків іти на переговори заради миру", – заявляє "NewsOne".

"І коли ми говоримо, що необхідний мир, – окремими політичними партіями починається черговий обман людей і звинувачення на адресу нашого каналу, що переходять у прямі погрози й залякування. І ті, хто це робить, не хочуть миру. Тому що розуміють, що будь-який мир можливий лише в переговорному процесі", – йдеться в заяві каналу.

Нагадаємо:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з українським телеканалом "NewsOne", який входить до медіа-групи кума Володимира Путіна Віктора Медведчука
  • Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти аноносованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
  • 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Росія24".
  • А націоналісти дали президенту Володимиру Зеленському добу для адекватної відповіді на цей "інформаційний шабаш" Кремля.

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Теми: телебачення скандал Медведчук Росія пропаганда


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