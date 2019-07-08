Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

NewsOne виправдовується: Телеміст із Росією – для народу, а не політиків

Понеділок, 8 липня 2019, 09:37

Телеканал "NewsOne" Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

"Треба поговорити" – це телеміст між звичайними людьми України і Росії: без політики, без політиків. Кожен зі свого боку повинен зробити крок для припиненням війни. NewsOne робить цей крок 12 липня. Тому що Україні потрібен мир!", – заявляє канал.

За його твердженням, "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

"Нагадаємо, саме телемости Познера й Донахью у 80-х роках стали початком спілкування між народами, які були, завдяки політикам, у стані Холодної війни", – заявляє "NewsOne".

"Сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів із Росією", – упевнені на телеканалі з проросійським ухилом.

"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої й теперішньої влади продовжують недіяти, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України й Росії. І ми хочемо змусити політиків іти на переговори заради миру", – заявляє "NewsOne".

"І коли ми говоримо, що необхідний мир, – окремими політичними партіями починається черговий обман людей і звинувачення на адресу нашого каналу, що переходять у прямі погрози й залякування. І ті, хто це робить, не хочуть миру. Тому що розуміють, що будь-який мир можливий лише в переговорному процесі", – йдеться в заяві каналу.

Нагадаємо:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з українським телеканалом "NewsOne", який входить до медіа-групи кума Володимира Путіна Віктора Медведчука
  • Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти аноносованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
  • 8 липня під будівлею телеканалу "NewsOne" активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Росія24".
  • А націоналісти дали президенту Володимиру Зеленському добу для адекватної відповіді на цей "інформаційний шабаш" Кремля.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняскандалМедведчукРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: