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"Голос" прийшов пікетувати NewsOne: "Ні – телемосту"

Понеділок, 8 липня 2019, 11:46

Активісти партії "Голос" на чолі з лідером співаком Святославом Вакарчуком зібралися під будівлею телеканалу "NewsOne", щоб протестувати проти запланованого телемосту з російським пропагандистським каналом "Россия 24".

Трансляцію з місця подій вела прес-служба партії "Голос" у Facebook.

"З агресором треба говорити мовою санкцій, міжнародного тиску і мовою зброї. Україна не дозволить ворогу себе топтати", - сказав Вакарчук на акції протесту "Ні - інформаційній окупації України".

Представники партії звернулися до РНБО та СБУ з проханням і вимогою розслідувати, яким чином теперішні власники холдингу "Новини" консолідували в своїх руках українські канали, які стали рупором російської пропаганди. 

"Ми хочемо розуміти, за які гроші були придбані ці канали? Чи відповідає це офіційно задекларованим статкам, зокрема, громадянина Тараса Козака, який з офіційних джерел є власником телеканалу "NewsOne" та інших телеканалів так званого холдингу "Новин", перевірити джерела доходів, зрозуміти чи є порушеннями мовних ліцензій відверті провокативні дії", - додав Вакарчук.

Нагадаємо:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука. 
  • Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти анонсованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
  • Об’єднані націоналісти дали добу президенту України Володимиру Зеленському на те, щоб він "адекватно відреагував" на анонсований телеміст між російськими пропагандистами з телеканалу "Росcия 24" та пропагандистами з телеканалу NewsOne.
  • 8 липня Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст" "Потрібно поговорити" і закликав політиків припинити істерику.

Українська правда

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Теми: ВакарчукпартіїМедведчукРосіятелебачення
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