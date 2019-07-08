"Голос" прийшов пікетувати NewsOne: "Ні – телемосту"

Активісти партії "Голос" на чолі з лідером співаком Святославом Вакарчуком зібралися під будівлею телеканалу "NewsOne", щоб протестувати проти запланованого телемосту з російським пропагандистським каналом "Россия 24".

Трансляцію з місця подій вела прес-служба партії "Голос" у Facebook.

"З агресором треба говорити мовою санкцій, міжнародного тиску і мовою зброї. Україна не дозволить ворогу себе топтати", - сказав Вакарчук на акції протесту "Ні - інформаційній окупації України".

Представники партії звернулися до РНБО та СБУ з проханням і вимогою розслідувати, яким чином теперішні власники холдингу "Новини" консолідували в своїх руках українські канали, які стали рупором російської пропаганди.

"Ми хочемо розуміти, за які гроші були придбані ці канали? Чи відповідає це офіційно задекларованим статкам, зокрема, громадянина Тараса Козака, який з офіційних джерел є власником телеканалу "NewsOne" та інших телеканалів так званого холдингу "Новин", перевірити джерела доходів, зрозуміти чи є порушеннями мовних ліцензій відверті провокативні дії", - додав Вакарчук.

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