Державний російський телеканал "Россия 1", запросив в Москву до своєї студії учасників скасованого телемосту між українським NewsOne і російським "Россия 24" для проведення спільного ефіру "Надо поговорить!".

Про це 8 липня пише російське видання ТАСС.

"Ми запрошуємо російських і українських учасників 12 липня, в п'ятницю, в студію телеканалу "Россия-1" в Москві. Тому що переконані: "Треба поговорити!", - відзначили в прес-службі російського державного медіахолдингу, до якого входить "Россия-1".

У держхолдингу РФ вважають, що телеміст з українським NewsOne "замислювався для того, щоб прості люди, не політики, спробували, дивлячись в очі один одному, обговорити те, що об'єднувало росіян і українців в минулому і об'єднує в сьогоденні".

Також в РФ заявили, що "в контексті останніх подій" холдинг врахує позицію українських колег, які вважають, що проведення телемосту може "створити загрозу безпеці журналістів та їх сімей".

Як зазначалося, телеведучим так званого телемарафону з українського боку мав бути генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов, а з боку РФ - Андрій Малахов.

Інформацію про проведення телемосту озвучив ведучий програми "Вести недели" на російському каналі зі складу ВДТРК Дмитро Кісельов.

"Россия 1" ще один пропагандистський канал зі складу "Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії". Ведучі російського телеканалу на міжнародних зустрічах часто конфліктують з українськими журналістами. Зокрема, відома російська пропагандистка, телеведуча "Россия 1" Ольга Скабєєва уже двічі намагалася перешкоджати роботі ПАРЄ та сварилася з українською делегацією.

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