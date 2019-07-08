Російські пропагандисти запросили українців на "телеміст" у Москву
Державний російський телеканал "Россия 1", запросив в Москву до своєї студії учасників скасованого телемосту між українським NewsOne і російським "Россия 24" для проведення спільного ефіру "Надо поговорить!".
Про це 8 липня пише російське видання ТАСС.
"Ми запрошуємо російських і українських учасників 12 липня, в п'ятницю, в студію телеканалу "Россия-1" в Москві. Тому що переконані: "Треба поговорити!", - відзначили в прес-службі російського державного медіахолдингу, до якого входить "Россия-1".
У держхолдингу РФ вважають, що телеміст з українським NewsOne "замислювався для того, щоб прості люди, не політики, спробували, дивлячись в очі один одному, обговорити те, що об'єднувало росіян і українців в минулому і об'єднує в сьогоденні".
Також в РФ заявили, що "в контексті останніх подій" холдинг врахує позицію українських колег, які вважають, що проведення телемосту може "створити загрозу безпеці журналістів та їх сімей".
Як зазначалося, телеведучим так званого телемарафону з українського боку мав бути генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов, а з боку РФ - Андрій Малахов.
Інформацію про проведення телемосту озвучив ведучий програми "Вести недели" на російському каналі зі складу ВДТРК Дмитро Кісельов.
"Россия 1" ще один пропагандистський канал зі складу "Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії". Ведучі російського телеканалу на міжнародних зустрічах часто конфліктують з українськими журналістами. Зокрема, відома російська пропагандистка, телеведуча "Россия 1" Ольга Скабєєва уже двічі намагалася перешкоджати роботі ПАРЄ та сварилася з українською делегацією.
Пізніше NewsOne заявив, що їхні журналісти не поїдуть на "телеміст" у Росію. Телеканал стверджує, що учасниками телемосту в Москві мають бути "звичайні люди", а не журналісти каналу з орбіти Медведчука.
Нагадаємо:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти влаштували протест проти телемосту.
- Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що покарати канали і провайдерів за телеміст пропаганди можна тільки після ефіру.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
- Пізніше 8 липня телеканал скасував телемарафон через погрози фізичної розправи.