РНБО зібралась через скандальний "телеміст" і роздала доручення силовикам
Рада національної безпеки і оборони провела нараду з питань інформаційної безпеки, на якій роздала відповідні доручення силовим відомствам.
Про це повідомляє у Facebook секретар РНБО Олександр Данилюк.
"Щойно за дорученням президента провів нараду щодо інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ та Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору. Додаткові деталі не можемо надати через таємність", - написав він.
За словами Данилюка, те, що телеканал NewsOne скасував так званий "телеміст", ще не означає кінець інформаційної війни.
"Тому і наша робота продовжується", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти влаштували протест проти телемосту.
- Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що покарати канали і провайдерів за телеміст пропаганди можна тільки після ефіру.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
- Пізніше 8 липня телеканал скасував телемарафон через погрози фізичної розправи.
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