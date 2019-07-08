РНБО зібралась через скандальний "телеміст" і роздала доручення силовикам

Рада національної безпеки і оборони провела нараду з питань інформаційної безпеки, на якій роздала відповідні доручення силовим відомствам.

Про це повідомляє у Facebook секретар РНБО Олександр Данилюк.

"Щойно за дорученням президента провів нараду щодо інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ та Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору. Додаткові деталі не можемо надати через таємність", - написав він.

За словами Данилюка, те, що телеканал NewsOne скасував так званий "телеміст", ще не означає кінець інформаційної війни.

"Тому і наша робота продовжується", - додав секретар РНБО.

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