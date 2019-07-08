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Суд над Трухановим відхилив один із головних доказів слідства

Понеділок, 8 липня 2019, 19:11
Суд над Трухановим відхилив один із головних доказів слідства

Суд у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова визнав недопустимими низку доказів, зокрема, експертизу щодо вартості будівлі, за яку міськрада, за версію слідства, заплатила у два рази дорожче.

Про це стало відомо під час засідання Малиновського райсуду Одеси, який оголошує вирок.

Адвокат Труханова Олександр Лисак у коментарі "Українській правді" підтвердив, що йдеться про експертизу, яка встановила вартість будівлі.

"Там експерти збирали докази, які взагалі заборонено експерту робити. Крім того, огляд місця події проведений з істотним порушенням, а сама експертиза є похідним вже від цього", – пояснив адвокат.

Захист стверджує, що визначити ринкову вартість в умовах нестабільного ринку неможливо і що відсутня методична база для експертів щодо визначення ринкової вартості.

"Треба було проводити судово-економічну експертизу, яка визначає суму заподіяної шкоди (у матеріалах справи міститься будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертиза – УП)", – сказав Лисак.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі "Українській правді" сказали, що вважають експертизу вартості вкрай важливим для справи доказом.

Недопустимим доказом суд також назвав повідомлення про підозру Геннадію Труханову та кільком його ймовірним спільникам.

Захист стверджує, що міському голові про підозру повідомив слідчий, який не був на це уповноважений. Через це, на думку адвоката, Труханов взагалі не набув статусу підозрюваного та обвинуваченого.

Адвокат Лисак припускає, що вирок буде оголошений повністю у середу, 10 липня.

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Нагадаємо:

  • 4 липня суд почав зачитувати вирок Труханову і іншим фігурантом справи.
  • Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • Активісти "Центру протидії корупції" заявляли, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
  • 15 квітня повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує Труханову нове обвинувачення і проситиме суд зменшити суму збитків, нібито, щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду.
  • 24 квітня у САП повідомили, що підготували нове обвинувачення Труханову.
  • Після цього прокурори 4 рази не з'являлись на призначені судові засідання.
  • Новостворений Вищий антикорупційний суд має розпочати роботу 5 вересня 2019 року.
  • 27 травня САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Труханов
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