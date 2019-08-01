Порошенко: Призначання Гладковського було помилкою, але я її виправив

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Четвер, 1 серпня 2019, 10:44

Джерело: інтерв’ю Петра Порошенка "Українській правді"

П’ятий президент Петро Порошенко визнає, що призначення його бізнес-партнера Олега Гладковського заступником секретаря РНБО було кадровою помилкою, але запевняє, що він її виправив.

Пряма мова: "Звичайно (призначення Гладковського було кадровою помилкою – ред.), якщо я його звільнив, то звільненням я її і виправляв".

"Тиждень, який пішов на звільнення Гладковського, був зайнятий перевіркою інформації. Є сюжет. Ти маєш звернутися до прокуратури, до НАБУ, до військової прокуратури, до СБУ – прошу підтвердити".

"Є помилки? Є. Але позиція така, що у нас дії мають бути ефективними. Людина, в незалежності від того, чи вона близька, чи не близька до президента, якщо він скоїв помилку або злочин, то помилка – звільнення, злочин – в’язниця. В цьому полягає принцип". 

Деталі: Порошенко каже, що призначив свого бізнес-партнера на державну посаду, бо був переконаний в тому, що управлінські якості Гладковського дозволять швидко виконати поставлені під час війни завдання – перевести підприємства "Укроборонпрому" на тризмінний режим. За його словами, Гладковський це зробив.

Порошенко додав, що цей скандал вдарив по його рейтингу, і що наразі він не підтримує стосунків з Гладковським.

Пряма мова: "Ні. Я ж сказав вам і підтверджую це зараз: я в останній раз бачив його на засіданні РНБО, де я його звільнив. І по телефону не спілкувався. Він має пояснити суспільству, що там трапилось". 

"Якщо у вас є претензії, передайте їх в суд і притягніть до відповідальності. Я вважаю, що це неприпустимо, коли 8 місяців йдуть одні розмови без будь-яких справ у суді. Це означає тільки одне – або чогось не було, або це було використано, як технологія. Все". 

Історія питання: 

  • У березні 2019 року журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та гендиректор концерну "Укроборонпром" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 мільйона гривень, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйона.
  • Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.
  • Тоді прес-служба ДК "Укроборонпром" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Олега Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".
  • 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
  • 6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
  • Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром" 32,5 мільйона гривень.
  • Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.
  • 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
  • Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.
  • Пізніше у прокуратурі заявили, що не бачать підстав для обрання запобіжних заходів Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.
  • На початку липня Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був від моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу.
  • 12 червня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив екс-міністра економічного розвитку й торгівлі Айвараса Абрамовичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому". Пізніше той став головою наглядової ради ГК "Укроборонпром".
  • Також Зеленський анонсував серйозні зміни в кадровому складі "Укроборонпрому".

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Українська правда

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Теми: Порошенко Гладковський


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