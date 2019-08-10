Вибух і жертви на військовому полігоні в РФ: "Росатом" пояснив "збігом обставин"

Джерело: російський Інтерфакс

У корпорації "Росатом" заявили, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області, в результаті якого загинули 5 осіб, стався через збіг чинників.

Деталі: У корпорації заявили, що до трагедії призвів збіг обставин, яке нерідко відбувається при випробуваннях нових технологій.

За повідомленням "Росатома", після вибуху кількох співробітників відкинуло в море, їх пошуки тривали, поки залишалася надія знайти живих.

Що було раніше: 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули. У міністерстві стверджували, що після НП викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон у нормі.

Згодом стало відомо про загибель 5 співробітників держкорпорації "Росатом", двох представників Міноборони РФ і поранення 6 осіб.

Вибух стався під час випробування ракети на морській платформі полігону ВМФ Росії, після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.

В адміністрації Северодвінська заявили про короткочасне підвищення радіаційного фону до 2 мікрозівертів на годину (μЗв/год) (при допустимих 0,6 μЗв/год).

Американські експерти у галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник".

У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з установкою "Буревісник".