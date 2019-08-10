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Взрыв и жертвы на военном полигоне в РФ: "Росатом" объяснил "стечением обстоятельств"

Суббота, 10 августа 2019, 16:59
Взрыв и жертвы на военном полигоне в РФ: Росатом объяснил стечением обстоятельств

Источник: российский Интерфакс 

В корпорации "Росатом" заявили, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области, в результате которого погибли 5 человек, произошел из-за стечения факторов.

Детали: В корпорации заявили, что к трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. 

По сообщению "Росатома", после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, их поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. 

Что было ранее:  8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли. В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. 

Позже стало известно о гибели 5 сотрудников госкорпорации "Росатом", двух представителей Минобороны РФ и ранении 6 человек.  

Взрыв произошел во время испытания ракеты на морской платформе полигона ВМФ России, после завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. 

В администрации Северодвинска заявили о кратковременном повышении радиационного фона до 2 микрозивертов в час (µЗв/ч) (при допустимых 0,6 µЗв/ч).

Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". 

В феврале 2019 г.  президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с установкой "Буревестник".

Темы: Росcияжертвы
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