Взрыв и жертвы на военном полигоне в РФ: "Росатом" объяснил "стечением обстоятельств"

Источник: российский Интерфакс

В корпорации "Росатом" заявили, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области, в результате которого погибли 5 человек, произошел из-за стечения факторов.

Детали: В корпорации заявили, что к трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

По сообщению "Росатома", после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, их поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Что было ранее: 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли. В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Позже стало известно о гибели 5 сотрудников госкорпорации "Росатом", двух представителей Минобороны РФ и ранении 6 человек.

Взрыв произошел во время испытания ракеты на морской платформе полигона ВМФ России, после завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

В администрации Северодвинска заявили о кратковременном повышении радиационного фона до 2 микрозивертов в час (µЗв/ч) (при допустимых 0,6 µЗв/ч).

Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.