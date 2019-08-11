Сенцов підтримав протестуючих в РФ
Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений в Росії, в своєму листі до російської правозахисниці Тетяні Щур висловився на підтримку акцій протесту в РФ.
Про це повідомляє Укрінформ, який поспілкувався з правозахисницею.
Тетяні Щур розповідає, що в своєму останньому листі Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації.
"По ТБ - про протести дуже мало,"в основному - танковий біатлон". Він пише в підтримку московських протестувальників (Спасибі Юлії Самойловій, яка зробила прекрасний колаж на цю тему). Ще - дякує тим, хто його підтримує", - розповіла Щур.
Також Олег Сенцов турбується про те, щоб не забували про інші політв'язнів. Хвилюється про рідних, про дочку, яка збирається йти до школи в Києві.
"Їй важко. Він підтримує її і радий, що навколо неї - його друзі. Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відлуння про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ", - переказує Щур зміст листа Сенцова.
При цьому, за словами правозахисниці Олег Сенцов "реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все спотворено подається (в російських медіа)".
"Але сподівається. Все ж сподівається ... Листи зараз йдуть швидко. Йому багато пишуть з Росії і України", - резюмує Щур.
Нагадаємо:
- Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова.