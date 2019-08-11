Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов підтримав протестуючих в РФ

Неділя, 11 серпня 2019, 03:39
Сенцов підтримав протестуючих в РФ

Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений в Росії, в своєму листі до російської правозахисниці Тетяні Щур висловився на підтримку акцій протесту в РФ.

Про це повідомляє Укрінформ, який поспілкувався з правозахисницею.

Тетяні Щур розповідає, що в своєму останньому листі Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації.

"По ТБ - про протести дуже мало,"в основному - танковий біатлон". Він пише в підтримку московських протестувальників (Спасибі Юлії Самойловій, яка зробила прекрасний колаж на цю тему). Ще - дякує тим, хто його підтримує", - розповіла Щур.

Також Олег Сенцов турбується про те, щоб не забували про інші політв'язнів. Хвилюється про рідних, про дочку, яка збирається йти до школи в Києві.

"Їй важко. Він підтримує її і радий, що навколо неї - його друзі. Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відлуння про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ", - переказує Щур зміст листа Сенцова.

При цьому, за словами правозахисниці Олег Сенцов "реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все спотворено подається (в російських медіа)".

"Але сподівається. Все ж сподівається ... Листи зараз йдуть швидко. Йому багато пишуть з Росії і України", - резюмує Щур.

Нагадаємо:

  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".
  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова.

"Українська правда" у Threads

Теми: СенцовРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Сенцов
Сенцова підвищили у званні
Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі
Сенцов розповів, як живеться на передовій: став оператором NLAW
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: