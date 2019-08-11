Сенцов підтримав протестуючих в РФ

Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений в Росії, в своєму листі до російської правозахисниці Тетяні Щур висловився на підтримку акцій протесту в РФ.

Про це повідомляє Укрінформ, який поспілкувався з правозахисницею.

Тетяні Щур розповідає, що в своєму останньому листі Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації.

"По ТБ - про протести дуже мало,"в основному - танковий біатлон". Він пише в підтримку московських протестувальників (Спасибі Юлії Самойловій, яка зробила прекрасний колаж на цю тему). Ще - дякує тим, хто його підтримує", - розповіла Щур.

Також Олег Сенцов турбується про те, щоб не забували про інші політв'язнів. Хвилюється про рідних, про дочку, яка збирається йти до школи в Києві.

"Їй важко. Він підтримує її і радий, що навколо неї - його друзі. Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відлуння про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ", - переказує Щур зміст листа Сенцова.

При цьому, за словами правозахисниці Олег Сенцов "реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все спотворено подається (в російських медіа)".

"Але сподівається. Все ж сподівається ... Листи зараз йдуть швидко. Йому багато пишуть з Росії і України", - резюмує Щур.





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