Сенцов поддержал протестующих в РФ

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, в своем письме российской правозащитнице Татьяне Щур высказался в поддержку акций протеста в РФ.

Об этом сообщает Укринформ, который пообщался с правозащитницей.

Татьяне Щур рассказывает, что в своем последнем письме Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации.

"По ТВ - о протестах очень мало, "в основном - танковый биатлон". Он пишет в поддержку московских протестующих (Спасибо Юлии Самойловой, сделавшей прекрасный коллаж на эту тему). Еще - благодарит тех, кто его поддерживает", - рассказала Щур.

Также Олег Сенцов беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключённых. Волнуется о родных, о дочери, которая поступает в школу в Киеве.

"Ей трудно. Он поддерживает её и рад, что вокруг нее - его друзья. Чувствуется, что Сенцов очень надеется на новую власть. Отголоски о переговорах Зеленского с Путиным до Ямала доходят через ТВ", - пересказывает Щур содержание письма Сенцова.

При этом, по словам правозащитницы Олег Сенцов "реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искаженно подается (в российских медиа)".

"Но надеется. Все же надеется... Письма сейчас идут быстро. Ему много пишут из России и Украины", - резюмирует Щур.

Напомним: